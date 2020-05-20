Руководство Соединенных штатов Америки радо выздоровлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина и продолжает молиться за всех россиян, кого затронул коронавирус, заявил представитель администрации американского президента. Так в США отреагировали на выписку главы российского правительства из больницы, сообщает ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», о заболевании Михаилом Мишустиным COVID-19 стало известно 30 апреля. В результате на время больничного главы кабмина исполняющим обязанности премьера был назначен вице-премьер Андрей Белоусов.
Мишустин проходил лечение от коронавирусной инфекции в одной из государственных клиник. При этом он активно участвовал в текущих делах российского правительства, участвуя в совещаниях с коллегами посредством видеосвязи. На этой неделе стало известно, что Мишустина выписали из больницы.
Накануне он приступил к исполнению своих обязанностей в качестве премьер-министра.
На новость о выздоровлении главы российского правительства отреагировали в администрации президента США. Представитель Белого дома отметил, что информация вызвала в руководстве США только положительные эмоции.
«Соединенные Штаты рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса», — цитирует ТАСС слова представителя американских властей.