Как сообщал «Рамблер», о заболевании Михаилом Мишустиным COVID-19 стало известно 30 апреля. В результате на время больничного главы кабмина исполняющим обязанности премьера был назначен вице-премьер Андрей Белоусов

Мишустин проходил лечение от коронавирусной инфекции в одной из государственных клиник. При этом он активно участвовал в текущих делах российского правительства, участвуя в совещаниях с коллегами посредством видеосвязи. На этой неделе стало известно, что Мишустина выписали из больницы.

Накануне он приступил к исполнению своих обязанностей в качестве премьер-министра.

На новость о выздоровлении главы российского правительства отреагировали в администрации президента США . Представитель Белого дома отметил, что информация вызвала в руководстве США только положительные эмоции.