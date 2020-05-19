Назван новый эпицентр пандемии коронавируса 

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Der Spiegel.

Издание указывает, что в последние недели в латиноамериканских странах зафиксирован рекордный уровень заболеваемости и смертности. В столице Перу Лиме смертность удвоилась, в бразильском Манаусе выросла втрое, а в эквадорском Гуаякиле — возросла в пять раз.

В Бразилии стали прибегать к массовым захоронениям людей, умерших от коронавируса, — их хоронят в сложенных друг на друга гробах. Врач из Сан-Паулу заявил Der Spiegel, что «худшее еще впереди» и Бразилия может приблизиться к отметке в 100 тысяч смертей.

«В сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Годы экономической стагнации привели в ряде государств к сокращениям в системе здравоохранения», — отмечает автор статьи.

В Латинской Америке за месяц число инфицированных увеличилось в семь раз — до 542 693, число умерших выросло в 8,5 раза — до 30 396. Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 220 и 16 792 соответственно), за ней следует Перу (94 933 и 2789), Мексика занимает третье место (51 633 и 5332).