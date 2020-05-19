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Назван новый эпицентр пандемии коронавируса 

Вероника Полынина 6 минут назад
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Der Spiegel.
Издание указывает, что в последние недели в латиноамериканских странах зафиксирован рекордный уровень заболеваемости и смертности. В столице Перу Лиме смертность удвоилась, в бразильском Манаусе выросла втрое, а в эквадорском Гуаякиле — возросла в пять раз.
В Бразилии стали прибегать к массовым захоронениям людей, умерших от коронавируса, — их хоронят в сложенных друг на друга гробах. Врач из Сан-Паулу заявил Der Spiegel, что «худшее еще впереди» и Бразилия может приблизиться к отметке в 100 тысяч смертей.
«В сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Годы экономической стагнации привели в ряде государств к сокращениям в системе здравоохранения», — отмечает автор статьи.
В Латинской Америке за месяц число инфицированных увеличилось в семь раз — до 542 693, число умерших выросло в 8,5 раза — до 30 396. Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 220 и 16 792 соответственно), за ней следует Перу (94 933 и 2789), Мексика занимает третье место (51 633 и 5332).
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, число жертв эпидемии превысило 318 тысяч человек.
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В мире , Видео , ВОЗ , РИА Новости , Spiegel , Лима , Перу
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