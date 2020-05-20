Президент этой страны Жаир Болсонару не признает опасности коронавируса и не имеет национальной стратегии борьбы с ним.

Сегодня он ищет кандидата на пост министра здравоохранения. В минувшую пятницу министр Нельсон Тейч громко хлопнул дверью менее чем через месяц после такого же поступка своего предшественника Луиса Энрике Мандетты. Оба отказались следовать политике крайне правого президента, который отказывается признавать опасность пандемии и делает ставку на препарат хлорохин, который он рекомендует применять в больницах при первых признаках заболевания.

По мнению президента, карантин является формой «тирании», приговаривая население к безработице и голоду. Он советует брать пример с Швеции и надеется на приобретение коллективного иммунитета. Когда 70% жителей переболеют, вирус исчезнет сам собой, полагает президент.