В Раде захотели отставки главы минздрава

Депутаты оппозиционной фракции "Голос" в Верховной раде Украины инициировали сбор подписей за постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в связи с неудовлетворительным обеспечением медиков в период эпидемии коронавируса, заявила во вторник депутат партии Александра Устинова.

Рада назначила 30 марта Степанова министром здравоохранения.

По словам Устиновой, несмотря на обещания главы минздрава , на Украину не прибыли защитные костюмы для медиков. "Я вам хочу сказать: я вчера была на таможне. Не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехало 29 (тысяч — ред.). Нам просто врут в лицо в то время, когда на Украине каждый день 100 медицинских работников инфицируются COVID-19. Только вчера начались забастовки в Харькове , когда медики выходили и говорили — у нас нечем себя защитить", — сказала Устинова, выступая в Раде во вторник.

По ее словам, фракция "Голос" начала сбор подписей за постановление, чтобы "этот человек ушел с должности".

"Я призываю каждого из вас подписаться под этим постановлением, потому что если вы этого не сделаете, то станете соучастником этого преступления, и когда поедете к себе в регионы в больницы, то вас врачи будут спрашивать: а что вы сделали, чтобы нас защитить нас и уволить министра, который ворует и убивает? Потому что никак кроме как массовым убийством это назвать нельзя", — заявила депутат.

Она пояснила, что "массовым убийством" она считает невыполнение в полном объеме поставки защитных костюмов для медработников.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские. Следующий этап ослабления карантина запланирован с 22 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.