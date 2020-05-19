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Коронавирус назвали угрозой существования страны ЕС 

Мария Иванова 20 минут назад
Автор «Взгляда» Дмитрий Бавырин предположил, что ситуация с новым коронавирусом может привести к расколу Бельгии. Он обратил внимание на конфликты бельгийских элит и «коридор позора», который медики устроили для премьер-министра Софи Вильмес.
Бавырин отметил, что заметная фигура фламандского национализма, мэр Антверпена Барт де Вевер ведет избирателей к независимой республиканской Фландрии.
Назван следующий эпицентр пандемии
Автор материала отмечает, что народное хозяйство фламандцев серьезно завязано на рынок услуг, поэтому карантин на них отражается больше, чем на жителях франкоязычной Валлонии. Бавырин подчеркнул, что на правительственных выборах 2019 года фламандцы и валлоны поделили мандаты, но вновь не смогли договориться между собой.
Из-за коронавируса партия де Вевера поддержала кабинет Вельмес и согласилась предоставить ему всеобъемлющие полномочия.
«Но с принципиальным условием: это делается не «в принципе», это делается исключительно для борьбы с эпидемией, а уже по результатам этой борьбы мы решим, куда двигаться дальше», — отметил автор.
По его мнению, де Веверу сыграет на руку провал кабинета Вельмес, либерального и франкоязычного политика. О близости «политического банкротства» может говорить акция медиков в брюссельской больнице.
Как писал «Рамблер», на выходных Вельмес посетила две больницы в бельгийской столице. В клинике Сен-Пьер, когда машина премьера подъезжала к входу в отделение реанимации, медики выстроились вдоль дороги и демонстративно повернулись спиной к автомобилю. Таким способом они показали недовольство финансированием медицины. Когда Вельмес зашла в больницу, медики развернулись и начали аплодировать себе.
Бавырин считает, что неудачи премьера в борьбе с коронавирусом де Вевер и другие националисты могут использовать, чтобы показать народу необходимость перейти к другому сценарию развития страны. Де Вевер не требует немедленной независимости для Фландрии, но хочет преобразования Бельгии в конфедерацию.
«Но каждому в королевстве понятно: учреждение этой самой конфедерации станет предпоследним шагом националистов перед выводом Фландрии из состава Бельгии», — подчеркнул автор.
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В мире , Видео , Статьи , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Антверпен , Бельгия
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