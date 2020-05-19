Почему Китай не явился на войну с США

Несмотря на общую антикитайскую риторику со стороны президента США Дональда Трампа, Китай сохраняет приверженность торговому соглашению двух стран: 19 мая КНР отменяет дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров. Эксперты уверены, что Пекин демонстрирует мировому сообществу свою надежность как партнера, пока Вашингтон всерьез рассматривает возможность отказа от соглашения. Критика Трампа отчасти связана с избирательной кампанией в США, однако особых надежд на улучшение ситуации после выборов пока нет.

Министерство финансов Китая с 19 мая отменяет дополнительные пошлины на ряд импортируемых американских товаров. Временное послабление будет действовать вплоть до 18 мая 2021 года, в список из 79 наименований, в частности, попала металлическая руда редкоземельных металлов и золотоносный рудный песок.

Это уже второе послабление со стороны Пекина за последние полгода. Так, в середине февраля китайская сторона вполовину снизила пошлины на импортируемые из США товары на сумму в $75 млрд Ограничения начали действовать в конце лета прошлого года: тогда КНР ввела дополнительные тарифы на американские товары в размере 10% и 5%.

Китайские пошлины стали ответом на американскую торговую войну, которую Белый дом развязал еще в 2018 году. Стороны планомерно вводили экономические ограничения в отношении товаров друг друга.

Инициатором начала «боевых действий» стал президент США Дональд Трамп, который считал деловые отношения сторон несправедливыми и решил заключить с Пекином «новую торговую сделку».

С помощью пошлин Вашингтон подталкивал китайскую сторону к переговорам, которые начали приносить определенный результат только в конце прошлого года. В ноябре стороны договорились о частичной отмене взаимных пошлин, отказ от тарифов должен был идти в одинаковом темпе.

Фактор пандемии

В начале 2020 года был достигнут главный успех: стороны заключили соглашение о первой фазе сделки, регулирующей двусторонние торговые споры. Пекин и Вашингтон договорились эффективно урегулировать споры и восстановить баланс своих торговых отношениях, однако Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около $250 млрд наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд

Постепенно снижая пошлины на американские товары, Китай следует именно этому соглашению, хотя никакой взаимной отмены ограничений пока не происходит.

Вместо выполнения своих обязательств США фактически заморозили процесс дальнейшего урегулирования торговых споров.

Действия Белого дома обусловлены пандемией коронавируса, в появлении которого Трамп и его администрация последовательно обвиняют Китай. По последним данным, число выявленных случаев по всему миру превысило отметку в 4,8 млн человек, погибли от вируса более 320 тыс. Больше всего случаев выявлено в США — свыше 1,5 млн, в том числе почти 92 тыс. летальных.

С точки зрения Трампа в распространении коронавируса по всему миру виноват Китай, который якобы скрывал факты о начале эпидемии и, возможно, случайно «выпустил вирус». Президент США свои подозрения объясняет наличием доказательств, который до сих пор не были обнародованы. Отсутствие улик, подтверждающих теорию об искусственном происхождении коронавируса, признают даже в Госдепе и разведке.

Впрочем, это не мешает Трампу требовать привлечения Китая к ответственности за пандемию, рассматривать введение антикитайских санкций и даже допускать возможность прекращения отношений двух стран.

«Могу сказать, что Китай покупает много наших товаров. Но торговое соглашение — чернила едва высохли, как это [коронавирус] пришло из Китая. Так что мы не в восторге», — отмечал президент США.

Говоря о возможном разрыве двусторонних отношений, Трамп подчеркивал, что это позволит американской стороне сэкономить $500 млрд, так как Китай «живет за наш счет».

«Мы обеспечиваем оборону Европы, а они используют преимущества в сфере торговли. Это односторонние преимущества, но ситуация теперь меняется», — резюмировал американский лидер, намекая на появления других источников дохода, в случае ухода от КНР.

Китайское терпение

В подобных условиях американо-китайские отношения вряд ли можно назвать стабильными или хорошими. Вашингтон последовательно наращивает критику в отношении Пекина, однако китайская сторона не реагирует на выпады Белого дома. Китай опровергает все подозрения со стороны администрации Трампа и указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

Кроме того, КНР следует всем своим обязанностям по торговой сделке, что подтверждает очередное снижение пошлин. Скорее всего в таких обстоятельствах Пекин мог бы уйти от выполнения сделки в качестве ответной меры, но китайская сторона не собирается идти на данный шаг.

КНР действует достаточно логично. Им вполне выгодна сделка первого этапа из-за доступа к американскому рынку, но дело не только в этом.

«Мы наблюдаем следующую ситуацию — Трамп постоянно говорит, как разочарован в Китае и не знает, выполнять ли ему сделку. Пекин же демонстративно показывает свою приверженность соглашению. Тем самым Китай показывает американскому и мировому деловому сообществу, что США являются ненадежным партнером», — считает эксперт.

Их демонстративная покорность не означает следования любым возможным требованиям американской стороны, продолжил Ломанов, в частности, продвигаемые Трампом условия сделки второго этапа неприемлемы для Пекина — президент США хочет изменить китайскую политическую систему, обсуждения этих вопросов отложены в долгий ящик.

Виноваты выборы?

Впрочем, на текущую ситуацию в отношения Вашингтона и Пекина влияет еще один немаловажный аспект — приближение американских президентских выборах. Последние выпады Трампа можно рассматривать как традиционную тактику в преддверии избирательной кампании.

Действующий президент США уже один раз пришел к власти, используя антикитайскую риторику, в особенности критикуя «несправедливые» торговые отношения двух стран.

Ничто не мешает ему вновь пользоваться этой картой.

Эту тактику можно назвать традиционной, потому что к ней прибегали и другие американские лидеры. Тот же предшественник Трампа — Барак Обама — в преддверии выборов 2012 года объявил о новых мерах, направленных против импорта в США автомобилей и запчастей из Китая. После выборов «конфликт» сошел на нет и стороны вернулись к стабильному деловому взаимодействию.

Однако в отношении Трампа принцип ухода от антикитайской риторики по завершению выборов дал сбой, что наглядно демонстрирует сам факт торговой войны. Президент США помог формированию новой идеи — Вашингтон не хочет видеть Пекин равным себе по силе экономическим соперником, отмечает Александр Ломанов.

«Серьезных надежд на возврат к прежнем условиям сотрудничества США и Китая после выборов нет.

В настоящее время речь идет не о том, как вернуться к прошлым деловым отношениям. А о том, как избежать крупномасштабного конфликта», — добавил эксперт.

Китай осознает важность предвыборного фактора, и его демонстративное поведение в стиле «натянутой улыбки» по отношению к США будет продолжаться до ноября, подчеркнул Ломанов. По его мнению, Пекин способен выжидать и не будет реагировать на провокации Трампа в угоду американским политическим интересам.

При этом американские СМИ в своем анализе действий президента отталкиваются именно от выборов. Как писал CNN, Трамп, наращивая давление на Китай старается переключить внимание американцев от бедственного положения страны на «внешнего врага».

Пандемия сильно ударила по экономике США, рост которой Трамп считал одной из главных своих заслуг. По мнению главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, безработица в стране по итогам второго квартала 2020 года может достигнуть 25%, сокращение ВВП — 20%.

Немалую часть проблем вызывает крупное число заболевших и нежелание разных штатов переходить к снятию ограничительных мер, в чем СМИ опять-таки обвиняют Трампа. В таких условиях его попытки переключить внимание общественности кажутся вполне оправданными, но насколько будет велико терпение Китая — неизвестно.