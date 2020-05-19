Между США и Саудовской Аравией встали нефть и оружие 

Неблагоприятная нефтяная конъюнктура представляет серьёзный риск не только для экономики, но и для внешней политики Королевства Саудовская Аравия (КСА), считают эксперты. В условиях падения цен на сырьё КСА может снизить объёмы закупок вооружения за рубежом, а это чревато общим ослаблением связей с главными поставщиками. Впрочем, этот сценарий, хотя и выглядит логичным, — не единственный возможный для Эр-Рияда.

Согласно данным апрельского отчёта, составленного специалистами Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Саудовская Аравия в прошлом году заняла пятое место по объёмам закупаемого оружия, потратив на него $62 млрд Для королевства это важный фактор не только с точки зрения обеспечения национальной обороны, но и в качестве своего рода внешнеполитического рычага. Партнёры Эр-Рияда — в первую очередь Вашингтон — зачастую закрывают глаза на действия саудовцев и нарушения прав человека в стране. Происходит подобное именно из-за нежелания потерять постоянного и щедрого покупателя, отмечают наблюдатели.

Одним из результатов покупки вооружений является то, что вы приобретаете и отношения, говорит, в частности, Эндрю Файнштейн, эксперт по мировой торговле оружием.

Но сейчас эта привычная и выгодная для КСА схема взаимодействия оказалась под угрозой. Страна, теряющая деньги на фоне проседания нефтяных цен, в краткосрочной перспективе может отказаться от прежних объёмов закупки вооружений, считает, например, Брюс Ридель , старший научный сотрудник Брукингского исследовательского института (Вашингтон), 30 лет проработавший в ЦРУ и советником по проблемам Ближнего Востока в нескольких американских администрациях. Он называет такой сценарий «концом эпохи»: вместе с утратой военного могущества, обеспечиваемого иностранным оружием, Саудовская Аравия потеряет и политический вес.

Мнение Риделя разделяют и другие аналитики, например, представитель Кампании против торговли оружием (британская неправительственная организация) Эндрю Смит . Он, в частности, допускает, что КСА может отложить крупные закупки. Джеральд Файерштайн, бывший посол США в Йемене, также считает подобные шаги вполне вероятными, но отмечает, что Эр-Рияду в любом случае придётся продлить контракты на обслуживание уже закупленной боевой техники.

Снижение объёмов приобретаемого оружия в целом соответствует долгосрочной стратегии КСА по развитию собственного военно-промышленного комплекса. При таком подходе Эр-Рияду выгоднее перенаправить имеющиеся финансы на приобретение технологий, а не готовой продукции.

Продажа оружия Саудовской Аравии в последние годы уже была частично затруднена — из-за санкций в связи с участием королевства в войне в Йемене. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно ветировал решения американских конгрессменов о полной блокировке поставок. Мотивировал он свои шаги тем, что закупки со стороны саудовцев — залог крепких двусторонних отношений и фактор, обеспечивающий тысячи сотрудников оборонных предприятий работой. И это действительно важное обстоятельство в нынешней ситуации. Ведь даже если Эр-Рияд решит сократить расходы на оружие, это вовсе не значит, что Вашингтон откажется от попыток продавать его саудовцам, — например, предоставляя серьёзные скидки.

State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press /// Майкл Помпео и король Салман

Между американским Конгрессом с одной стороны и Пентагоном и оборонными предприятиями с другой уже давно идут споры по поводу различных привилегий, предоставляемых покупателям вооружения у США. Законодатели требуют от военных заранее сообщать о финансовых уступках при сделках и согласовывать их. Пентагон же делает это постфактум, когда оружие уже продано. В итоге скидка для страны-импортёра оружия ложится бременем на плечи американских налогоплательщиков, считают конгрессмены, несущие непосредственную ответственность перед избирателями из своих штатов. Не устраивает их и то, что покупатель на любом этапе сделки может отказаться от неё полностью, не получив льгот, либо частично. Во втором случае вновь страдают американские налогоплательщики, поскольку в стране остаётся нереализованная продукция, за производство которой предприятиям всё равно необходимо выплатить деньги. Несмотря на жёсткие противоречия по этому вопросу, рассчитывать на то, что Трамп откажется от «скидочной системы» не приходится: это обеспечивает ему поддержку со стороны военных лоббистов, работников оборонных предприятий и непосредственно Пентагона.