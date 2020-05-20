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В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 18 33 минуты назад
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Фото: ТАСС
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила о второй волне пандемии коронавируса. С таким заявлением она выступила в эфире телеканала «Россия 24».
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Вуйнович предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина. По ее словам, население должно понимать, «что опасность не прошла, риск не прошел».
Представитель ВОЗ также добавила, что выход ситуации из-под контроля может грозить ростом смертности.
Ранее Вуйнович предупредила об опасных последствиях слишком раннего снятия ограничений по коронавирусу. По ее словам, в этом случае может произойти повторный всплеск распространения вируса, более серьезный. «Он может застать врасплох людей и медицину. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет. Он будет среди людей, поэтому всегда нужно быть готовым идентифицировать каждого заболевшего и его контакты», — подчеркнула представитель ВОЗ.
По последним данным, в мире зафиксировано более 4,9 миллиона зараженных. Более 325 тысяч человек умерли, более 1,8 миллиона излечились.
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В мире , Ситуация в мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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