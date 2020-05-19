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Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум 

Мария Иванова и ещё 26 19 минут назад
Президент США Дональд Трамп поставил Всемирной организации здравоохранения ультиматум: если за 30 дней ВОЗ не проведет реформы, которых требуют в Штатах, Вашингтон навсегда прекратит финансирование организации. Об этом сообщается в письме Трампа, документ опубликован в твиттере главы государства.
Трамп также заявил, что членство Вашингтона в организации будет пересмотрено, если за месяц ничего не изменится.
По словам президента США, расследование, проведенное его администрацией, «подтвердило серьезные опасения» относительно организации. Трамп потребовал от ВОЗ улучшений, в частности, приобретения независимости от Китая.
Трамп заявил, что ВОЗ не смогла добиться от Китая допуска международных экспертов в надлежащее время, называла действия Китая прозрачными, хотя они таковыми не были, а также упустила или проигнорировала опасные признаки ситуации с коронавирусом.
Администрация США уже обсуждает с организацией, как можно провести ее реформирование.
Как писал «Рамблер», в апреле Трамп объявил, что страна временно прекращает вносить взносы в бюджет ВОЗ. По его словам, Штаты исследуют действия организации по борьбе с пандемией коронавируса и затем решат, возобновлять ли выплаты.
Трамп обвинял ВОЗ в неверных рекомендациях не закрывать границы и заявлял, что организация не справилась со своими обязанностями.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , ВОЗ , Администрация США , США
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