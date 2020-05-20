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В США назвали виновного в пандемии 

Вероника Полынина и ещё 10 6 минут назад
В США назвали виновного в пандемии
Фото: ТАСС
Почти половина американских избирателей считает Китай виновником ситуации с коронавирусом в США, свидетельствуют данные опроса Morning Consult.
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Как передает «Взгляд», мнения о том, что Китай виновен в проблемах с COVID-19 в США, поскольку именно там возник вирус, придерживаются 48% участников опроса. 38% респондентов заявили, что США виноваты сами из-за плохого реагирования на угрозу.
61% опрошенных признали Китай «недружественной страной» и «врагом». В январе такого мнению придерживались 52% американцев.
58% призвали сосредоточиться на совместной с Китаем борьбе против COVID-19, «даже если это означает, что Китай не понесет ответственности». 30% сочли более важным наказать Пекин за распространение вируса.
Опрос проводился 15-18 мая среди 1994 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2%.
Как сообщал «Рамблер», ранее опрос CNN показал, что возможный кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден на 5% опережает действующего главу государства Дональда Трампа в рейтинге общенациональной поддержки.
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , Китай
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