В США назвали виновного в пандемии 

Почти половина американских избирателей считает Китай виновником ситуации с коронавирусом в США , свидетельствуют данные опроса Morning Consult.

Как передает «Взгляд», мнения о том, что Китай виновен в проблемах с COVID-19 в США, поскольку именно там возник вирус, придерживаются 48% участников опроса. 38% респондентов заявили, что США виноваты сами из-за плохого реагирования на угрозу.

61% опрошенных признали Китай «недружественной страной» и «врагом». В январе такого мнению придерживались 52% американцев.

58% призвали сосредоточиться на совместной с Китаем борьбе против COVID-19, «даже если это означает, что Китай не понесет ответственности». 30% сочли более важным наказать Пекин за распространение вируса.

Опрос проводился 15-18 мая среди 1994 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2%.