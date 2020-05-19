Умерших хоронят в общих могилах, люди ищут своих скончавшихся родственников. Латинская Америка превращается в новый эпицентр коронавируса.

На них были маски, белые халаты, а на спине — имена умерших коллег. На демонстрации в столице Бразилии 12 мая медсестры и медбратья почтили память 109 скончавшихся от коронавируса коллег.

В тот же день, Международный день медицинской сестры, министерство здравоохранения Бразилии объявило новые рекордно высокие цифры — 881 смерть от коронавируса за сутки. Около 15,6 тысяч погибших и свыше 230 тысяч заболевших, по официальным данным.

Бразилия — центр пандемии в Латинской Америке. Этот регион может стать следующим мировым очагом кризиса.

«Латинская Америка, вероятно, станет новым центром пандемии», — говорит Ана де Лемос. Глава бразильского подразделения «Врачей без границ» указывает на резкий рост заболеваемости и смертности. По данным ВОЗ, в одной только Южной Америке на прошлой неделе зафиксировано 96 тысяч новых заражений и около 5,5 тысяч смертельных случаев — прирост в 45 и 51% соответственно.

Севернее, в Мексике , власти на этой неделе также зафиксировали рекордный уровень смертности за сутки.

Официальные цифры не могут передать весь масштаб кризиса, по крайней мере в этих двух странах с наибольшим населением в Латинской Америке. А рассказы похоронных служб и медперсонала и исследования ученых наводят на мысль, что от последствий вируса скончалось намного больше людей, чем объявлено. То же самое касается и Мексики, где официально умерли около 5 тысяч.

Газета The New York Times проанализировала так называемую повышенную смертность в трех наиболее сильно затронутых городах Южной Америки. Газета сравнила общее число умерших за последние месяцы со средним показателем прошлых лет. Исследование затронуло не только летальные исходы коронавируса, но и смерти по другим причинам, в том числе и те случаи, когда люди скончались, не получив лечения из-за перегруженности больниц. Вывод: ситуация сопоставима с центрами кризиса в Европе и США.

В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно, — показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже.

В расположенном в тропических лесах Бразилии городе Манаус с 2 миллионами жителей число смертей взлетело в три раза. Такое развитие было характерно для Лондона и Мадрида.

Апрельская ситуация в портовом городе Гуаякиль в Эквадоре, раннем очаге коронавируса в регионе, согласно данным анализа, была сравнима с пиком кризиса в Нью-Йорке. Скончались как минимум в пять раз больше людей, чем в прошлые годы.

В бразильских городах уже сейчас прибегают к массовым захоронениям. Умерших хоронят в сложенных друг на друга гробах. В стране проводится мало тестов. Согласно некоторым эпидемиологическим моделям, реальное число смертей может в 15 раз превосходить официальные данные.

Худшее еще впереди. Страна может приблизиться к цифре в 100 тысяч смертей, сказал врач-реаниматолог из Сан-Паулу изданию The Atlantic. Бразилия станет следующим глобальным центром пандемии, Рио-де-Жанейро превратится в бразильский Нью-Йорк.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в прошлом называл вирус «небольшим гриппом». Недавнее обострение ситуации он прокомментировал словами: «Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?»

Губернаторы большинства штатов хотя и критиковали Болсонару, но и сами не вводили карантин повсеместно. Вместо этого он был введен только в отдельных городах: власти переложили этого решение на мэров. Болсонару настаивает на смягчении действующих мер, поскольку экономический ущерб кажется ему более серьезной угрозой.

Люди в нужде

И мексиканский коллега Болсонару Андрес Мануэль Лопес Обрадор долго не воспринимал ситуацию всерьез. Еще в марте на крупных мероприятиях он целовался и обнимался со своими сторонниками. Введенные тем временем защитные меры должны теперь ослабляться — в том числе из-за давления соседа на севере.

Официальные лица США недавно настаивали на открытии автомобильных заводов на границе между двумя государствами. В понедельник возобновляют работу автомобильная и строительная отрасли, а также школы и магазины в избранных «муниципалитетах надежды». В начале июня за ними должна последовать и остальная страна.

Лопес Обрадор объявил на этой неделе о победе в борьбе над вирусом. Кривую удалось сгладить. Алехандро Масиас, бывший главный вирусолог страны, видит ситуацию иначе. Недавние цифры показали, что мы все еще на подъеме, написал он в Твиттере.

Насколько медлительны были ответы Бразилии и Мексики на распространение вируса, настолько же последовательно действовали в Перу. Президент Мартин Вискарра оперативно ввел один из самых жестких карантинов в регионе.

И все же все яснее становится, что пандемия жестко ударила и по этой стране. Система здравоохранения в Лиме, согласно данным ВОЗ, может не справиться. Организация указывает, что, как и в Бразилии, вирус особенно сильно бушует среди коренного населения. Врачи в регионе бассейна Амазонки Лорето сообщают, что от коронавируса умирает один человек в час.

В сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Годы экономической стагнации привели в ряде государств к сокращениям в системе здравоохранения. На мировом рынке средств защиты им приходится конкурировать с богатыми странами.

Таким образом, в регионе растет нужда. Десятки тысяч венесуэльских беженцев вынуждены возвращаться на родину, во многом пришедшую в упадок, потому что в соседних странах практически нет работы.

В Перу по той же причине отмечается крупнейшая внутренняя миграция за последние годы: люди бегут из столицы в регионы. А в эквадорском Гуаякиле, где похоронное дело на время рухнуло, люди продолжают искать тела своих родственников.