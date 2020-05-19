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Лукашенко заявил об отсутствии запаса прочности у сверхдержав 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лукашенко оценил запас прочности у сверхдержав
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что восприятие ситуации с коронавирусом в мире начинает радикально меняться. Его слова приводит БЕЛТА.
По его словам, пандемия показала, что даже у сверхдержав нет «запаса прочности», который позволял бы поддерживать национальную экономику в условиях закрытых границ и неработающих предприятий.
Белорусский лидер отметил, что эксперты высказывают все более негативные прогнозы касательно экономических последствий карантина. Одной из наиболее особых проблем Лукашенко навал вопрос обеспечения населения продовольствием.
«Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей», — подчеркнул он.
Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства государств Европы. Лукашенко объяснял данное решение экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно».
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В мире , СНГ , День Победы , Ситуация в мире , Александр Лукашенко
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