США отправили аппараты ИВЛ в Россию 

США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России . Об этом сообщается в Twitter Совета национальной безопасности.

«США содействуют поставкам нуждающимся людям от COVID-19 по всему миру. Эта гуманитарная помощь с аппаратами ИВЛ отправлена в Москву и спасет жизни в самом пострадавшем городе России. Америка молится и шлет добрые пожелания российскому народу, переживающему это трудное время», — говорится в сообщении.

«Планируется два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений», — отметил он.

По словам министра, поставки российской помощи в США также были безвозмездны.

При этом в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщали, что поставка гуманитарного груза в США была оплачена.

«Согласно итоговым договоренностям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза в РФ», — подчеркнули в РФПИ.

По данным на 20 мая, за все время пандемии в России инфекция выявлена у 308 тысяч человек. Почти три тысячи умерли, еще 85 тысяч поправилось. Страна находится на втором месте по количеству зараженных, уступая лишь США.