Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США отправили аппараты ИВЛ в Россию 

Lenta.ru и ещё 44 1 час назад
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
Фото: РИА Новости
США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России. Об этом сообщается в Twitter Совета национальной безопасности.
«США содействуют поставкам нуждающимся людям от COVID-19 по всему миру. Эта гуманитарная помощь с аппаратами ИВЛ отправлена в Москву и спасет жизни в самом пострадавшем городе России. Америка молится и шлет добрые пожелания российскому народу, переживающему это трудное время», — говорится в сообщении.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что США безвозмездно помогут России, направив аппараты ИВЛ.
«Планируется два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений», — отметил он.
По словам министра, поставки российской помощи в США также были безвозмездны.
При этом в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщали, что поставка гуманитарного груза в США была оплачена.
«Согласно итоговым договоренностям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза в РФ», — подчеркнули в РФПИ.
По данным на 20 мая, за все время пандемии в России инфекция выявлена у 308 тысяч человек. Почти три тысячи умерли, еще 85 тысяч поправилось. Страна находится на втором месте по количеству зараженных, уступая лишь США.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Последние новости
Европа отказала обоим «Северным потокам» Европа отказала обоим «Северным потокам» Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии Цены на газ в России оказались выше европейских Цены на газ в России оказались выше европейских
Комментарии
В мире , США , Пожар в Санкт-Петербурге , Сергей Лавров , МИД , Российский фонд прямых инвестиций , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: в деле МН-17 новые подробности
Пока вы не уснули: в деле МН-17 новые подробности 230
«Вспышка COVID-19 в России может быть гораздо хуже»
«Вспышка COVID-19 в России может быть гораздо хуже» 399
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского 532
Массовая драка перед стрельбой в Москве попала на видео
Массовая драка перед стрельбой в Москве попала на видео 17
В США испугались нового российского беспилотника
В США испугались нового российского беспилотника 230
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть