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Bloomberg заявил о новой вспышке коронавируса в Китае 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Агентство сообщило данные о якобы 108 миллионах изолированных местных жителей. Однако доказательств этой информации озвучено не было.
Агентство Bloomberg сообщило о якобы 108 миллионах жителей Китая, которые оказались в самоизоляции из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Такие данные были приведены в понедельник, 18 мая, со ссылкой на информированные источники.
По информации агентства, речь идет о провинции Цзилинь, в которой якобы было зафиксировано 34 новых случая заражения коронавирусом. В результате этого были введены жесткие карантинные меры: приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение, закрыты детские учреждения, местные жители ушли на самоизоляцию.
Сообщается, что в одном из городов провинции, Шулане, в понедельник местные власти объявили о том, что будут заблокированы жилые комплексы, в которых есть жильцы с подверженными результатами тестов на коронавирус или с подозрением на него. Только один человек из семьи, проживающей в этих комплексах, сможет выходить из дома раз в два дня на два часа, чтобы купить необходимые продукты и другие товары. Bloomberg также пишет, что в аптеках провинции якобы перестали продавать противотуберкулезные препараты, чтобы местные жители не смогли скрыть симптомы коронавируса и не занимались самолечением.
По последним данным всемирного статистического агентства Worldometers, во всем Китае за последние сутки зафиксировано всего 7 новых случаев инфицирования. При этом нет ни одного умершего, а сама страна занимает 13 строчку по количеству заразившихся коронавирусом. На данный момент в КНР 82 954 человека имеют подтвержденный коронавирус.
Ранее Bloomberg критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова за материал от 13 мая, заголовок к которому агентство пыталось корректировать дважды. Заметка о якобы заниженной статистике смертности от коронавируса в России в первоначальном варианте называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», затем издание заменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».
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В мире , Видео , Мария Захарова , МИД , Bloomberg , Китай
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