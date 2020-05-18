Китай намерен откупиться от США

Китай поможет государствам, пострадавшим от COVID-19 — он выделит им 2 млрд долларов. Таким образом Пекин хочет не только укрепить свое положение в мире, но и расширить зону своих интересов. В то же время более сотни стран поддержали идею Австралии начать всемирное расследование происхождения вируса. Но эксперты уверены — инициаторы этого следствия виновника пандемии уже назначили.

В течение ближайших двух лет Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от пандемии. Такое обещание дал председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на открывшейся в понедельник 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) — это высший орган Всемирной организации здравоохранения . Заседание, разумеется, проходит онлайн.

В той же речи Си вновь отверг американские упреки в том, что Пекин скрывал информацию о происхождении и распространении COVID-19 — и потому, дескать, виновен в пандемии.

«Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса», — передал ТАСС слова китайского лидера.

Напомним, в начале мая Дональд Трамп пригрозил Китаю возобновлением торговой войны, которую менее полугода назад неимоверными усилиями удалось приостановить. По мнению экспертов, перебросив вину за огромное количество смертей в Америке на Пекин, Трамп надеется заработать себе очков перед выборами, и заполучить заодно новый рычаг экономического давления на китайцев.

Поднебесная, в свою очередь, стремится заручиться поддержкой стран «третьего мира» — отсюда и обещанная председателем Си двухмиллиардная помощь. «Пекин таким решением реагирует на мощную волну обвинений.

Китай готов воспользоваться частью своих ресурсов для укрепления своего имиджа.

Федор Лукьянов. Пока сложно сказать, кого конкретно КНР зачислит в число пострадавших государств. Конечно, это будут не западные страны, которые в состоянии и сами справиться», — сказал газете ВЗГЛЯД директор по научной работе фонда клуба «Валдай»

Действительно, сам Си в своей речи упомянул «развивающиеся государства» в качестве возможных получателей помощи. Можно предположить, что реципиентами станут соседи. Как отмечают эксперты, Китай видит весь Азиатско-Тихоокеанский регион как свою сферу влияния — и стремится застолбить позиции, в том числе в странах, ранее считавшихся сателлитами США, например, на Филиппинах.

Пока Си Цзиньпин сулил помощь, на той же сессии разворачивается другая кампания — к которой в Пекине относятся с тревогой. Речь идет об инициативе начать в рамках ВОЗ независимое следствие обстоятельств появления и вируса в мире.

С таким призывом накануне выступила Австралия — еще одна союзница США на Тихом океане. Как сообщила The Guardian, предложение включить в итоговую резолюцию 73-й сессии ВАЗ предложение о начале «беспристрастного, независимого и всестороннего расследования» причин пандемии COVID-19, поддержали представители более 120 стран. Идею ожидаемо одобрили Канада, Новая Зеландия, Япония, Англия и все 27 членов Евросоюза

«Таким образом Канберра открывает еще один антикитайский фронт по договоренности с Вашингтоном, — предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. — Я думаю, такое расследование превратится в обвинительный процесс против Китая».

Инициативу Австралии уже раскритиковали не только в Китае, который счел идею как минимум преждевременной, поскольку для начала надо победить саму пандемию. Пекин воспринял резолюцию Австралию как политическую атаку, хотя в тексте Поднебесная прямо не упоминается. В любом случае, Китай пригрозил резко повысить пошлины на ячмень для австралийских фермеров и уже приостановил импорт говядины.

После этого, словно бы оправдываясь, австралийский премьер Скотт Моррисон заверил: расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну.

«Мы просто хотим знать, что произошло, чтобы это больше не повторилось», — цитировало премьера сиднейское издание The Australian.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что Австралия в споре на первых порах выступает нейтральным игроком, который политически близок к Вашингтону, а экономически — к Пекину. Эксперт также обратил внимание на то, что в самой формулировке нет прямых обвинений в адрес Поднебесной, а также отсутствуют «политизированные формулировки, которые могли бы оттолкнуть многие страны», включая Россию и ряд стран Евросоюза.

«Но если Канберре придется выбирать между США и Китаем — Австралия будет на стороне США, хотя при Трампе отношения между ними и осложнились. Канберра попытается избежать такого выбора, стараясь не отталкивать Китай и не превращаться в американскую марионетку», — сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

При этом Кортунов полагает, что в нынешних условиях провести действительно независимое расследование практически невозможно. «Можно использовать механизмы ВОЗ, которая обладает легитимностью и опытом, однако США обвиняют организацию в том, что она пляшет под китайскую дудку. В то же время Пекин не всегда допускает экспертов ВОЗ на свою территорию, и создание подконтрольной Вашингтону комиссии будет неприемлемо для КНР», — пояснил собеседник.

Кстати, японский премьер Синдзо Абэ тоже призвал к независимому расследованию — но происхождения COVID-19, а лишь деятельности ВОЗ в начале пандемии — все ли было правильно сделано. Впрочем, очевидно, что такой путь все равно привел бы следователей к той же мишени — к Пекину.

Пикантность ситуации в том, что инициативу Австралии в США раскритиковали — как слишком мягкотелую. Вашингтон настаивает на более жесткой формулировке, в которой должно сразу упоминаться, что мишенью следователей будет именно Китай.