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Меркель заявила, что некоторые силы за пределами и внутри ЕС не хотят видеть его сильным 

ТАСС 53 минуты назад
Меркель заявила о противодействии ЕС
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что определенные силы как внутри, так и за пределами Европы, в условиях пандемии хотели бы внести раскол в ЕС.
"Разумеется, есть силы за пределами Европы, которые не хотят видеть ЕС сильным. Мы сталкиваемся с этим каждый день, когда нас противопоставляют друг другу — посредством определенных цифровых механизмов, в соцсетях", — сказала Меркель в понедельник на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"И есть также внутри Европы люди, которые говорят: "Мы не хотим сильной Европы, мы видим наше будущее в национальных государствах", — указала она.
"Поэтому время таких кризисов — это время борьбы, можно так сказать", — добавила канцлер.
По ее словам, "Германия и Франция здесь вступаются за европейскую идею". Меркель не уточнила, какие силы она имеет в виду.
Ранее в понедельник представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заметила, что правительство понимает критику и дискуссии вокруг мер, принимаемых властями в связи с пандемией коронавируса, но не приемлет дезинформации и распространения, в том числе в соцсетях, ложной информации.
"Нет места экстремистским взглядам, ложной информации, дезориентирующим сообщениям, откуда бы они ни поступали", — сказала она.
"Тот, кто сознательно распространяет ложную информацию о пандемии коронавируса, хочет внести раскол и столкнуть людей друг с другом", — отметила Деммер.
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Комментарии
В мире , Европа , Ульрике Деммер , Ангела Меркель , ЕС , Германия
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