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США могут запретить въезд в страну из Бразилии 

Газета.Ru и ещё 41 11 минут назад
США могут запретить въезд из Бразилии
Фото: epa
Власти США рассматривают возможность запрета въезда в страну из Бразилии из-за ситуации с коронавирусом нового типа в латиноамериканском государстве, заявил президент США Дональд Трамп по итогам заседания, трансляция которого велась на сайте Белого дома.
В настоящее время Бразилия является третьей в мире страной по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Трамп охарактеризовал данную ситуацию как проблемную.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , США , Дональд Трамп , ВОЗ , Бразилия
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