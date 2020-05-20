США могут запретить въезд из Бразилии

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Власти США рассматривают возможность запрета въезда в страну из Бразилии из-за ситуации с коронавирусом нового типа в латиноамериканском государстве, заявил президент США Дональд Трамп по итогам заседания, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

В настоящее время Бразилия является третьей в мире страной по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Трамп охарактеризовал данную ситуацию как проблемную.