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США разозлились на Apple из-за России 

Вероника Полынина и ещё 16 50 минут назад
Между Россией и США разгорается новый скандал
Фото: Reuters
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с правительствами России и Китая, передает «Прайм».
В ходе пресс-конференции Уильям Барр заявил, что Apple помогает российскому и китайскому «режимам» организовать слежку за гражданами.
«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки) данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку», — сказал он.
Барр утверждает, что Apple отключила ряд опций, что позволило «организовать цензуру и подавление».
Он подчеркнул, что после пособничества «авторитарным режимам» у Apple нет оправданий, чтобы отказаться работать с правительствами тех стран, «где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы».
Пресс-конференция Уильяма Барра была посвящена расследованию вооруженного нападения на авиабазе во Флориде. Генпрокурор посетовал, что спецслужбам понадобилось 4 месяца, чтобы взломать смартфон преступника, так как Apple отказалась помогать в этом.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, еще восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани. По данным властей США, он был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
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В мире , Видео , США , Уильям Барр , Мухаммед Саид , Apple , Аль-Каида , Китай
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