Между Россией и США разгорается новый скандал

В ходе пресс-конференции Уильям Барр заявил, что Apple помогает российскому и китайскому «режимам» организовать слежку за гражданами.

«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки) данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку», — сказал он.

Барр утверждает, что Apple отключила ряд опций, что позволило «организовать цензуру и подавление».

Он подчеркнул, что после пособничества «авторитарным режимам» у Apple нет оправданий, чтобы отказаться работать с правительствами тех стран, «где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы».

Пресс-конференция Уильяма Барра была посвящена расследованию вооруженного нападения на авиабазе во Флориде. Генпрокурор посетовал, что спецслужбам понадобилось 4 месяца, чтобы взломать смартфон преступника, так как Apple отказалась помогать в этом.