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Лукашенко подписал закон об амнистии 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Лукашенко подписал закон об амнистии
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых.
По данным министерства внутренних дел, количество таких граждан составит около 5,4 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Перу амнистируют 3 тысячи заключённых из-за коронавируса.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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