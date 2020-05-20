Палестина обратилась за помощью к Путину 

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По словам посла Палестины в России, Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину «несколько недель назад».

«Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для мирного процесса между Палестиной и Израилем. Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения», — пояснил он.

Дипломат отметил, что в ответном послании российский лидер подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта.

«Россия, США, ЕС, ООН находятся в процессе организации встречи квартета ближневосточных посредников», — заявил он.

При этом посол заверил, что Палестина хочет «продолжать переговоры с Израилем», и призвал международное сообщество предпринять усилия, чтобы созвать конференцию для создания нового механизма урегулирования конфликта.