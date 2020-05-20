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Палестина обратилась за помощью к Путину 

Алиса Селезнёва и ещё 4 51 минуту назад
Палестина обратилась за помощью к Путину
Фото: РИА Новости
Президент Палестины Махмуд Аббас попросил президента России Владимира Путина организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом ТАСС рассказал посол Абдель Хафиз Нофаль.
По словам посла Палестины в России, Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину «несколько недель назад».
«Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для мирного процесса между Палестиной и Израилем. Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения», — пояснил он.
Дипломат отметил, что в ответном послании российский лидер подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта.
«Россия, США, ЕС, ООН находятся в процессе организации встречи квартета ближневосточных посредников», — заявил он.
При этом посол заверил, что Палестина хочет «продолжать переговоры с Израилем», и призвал международное сообщество предпринять усилия, чтобы созвать конференцию для создания нового механизма урегулирования конфликта.
«Рамблер» писал, что ранее президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, так называемую «сделку века». Среди прочего он предложил сохранить за Израилем существующие поселения на западном берегу Иордана, что вызвало возмущение в Палестине. Лидер страны Махмуд Аббас заявил, что принял решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США.
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В мире , Политика , Махмуд Аббас , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС , ООН , ИТАР-ТАСС , Москва , Палестина
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