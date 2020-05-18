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Меркель выступила за устойчивое финансирование ВОЗ 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Меркель выступила за устойчивое финансирование ВОЗ
Фото: globallookpress.com
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала обеспечить финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку справиться с пандемией коронавируса мир может только сообща.
Выступая на открытии 73-й сессии Генассамблеи здравоохранения глава правительства ФРГ подчеркнула, что в мировом масштабе предстоит ещё много сделать для усовершенствования механизмов предотвращения заболеваний и системы здравоохранения.
Меркель отметила, что ВОЗ является глобальным институтом, «к которому тянутся все ниточки». В связи с этим необходимо постоянно искать пути улучшения рабочих процессов в организации.
Это подразумевает также заботу об устойчивой системе финансирования, — цитирует канцлера РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что Москва выступает против расследования в отношении ВОЗ в связи с работой во время пандемии и ликвидации организации. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, альтернативы данной структуре в мире пока нет.
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Комментарии
В мире , Европа , Ангела Меркель , Генассамблея ООН , ВОЗ , РИА Новости , Германия
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