Меркель выступила за устойчивое финансирование ВОЗ 

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала обеспечить финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку справиться с пандемией коронавируса мир может только сообща.
Выступая на открытии 73-й сессии Генассамблеи здравоохранения глава правительства ФРГ подчеркнула, что в мировом масштабе предстоит ещё много сделать для усовершенствования механизмов предотвращения заболеваний и системы здравоохранения.
Меркель отметила, что ВОЗ является глобальным институтом, «к которому тянутся все ниточки». В связи с этим необходимо постоянно искать пути улучшения рабочих процессов в организации.
Это подразумевает также заботу об устойчивой системе финансирования, — цитирует канцлера РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что Москва выступает против расследования в отношении ВОЗ в связи с работой во время пандемии и ликвидации организации. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, альтернативы данной структуре в мире пока нет.