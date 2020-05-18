Меркель выступила за устойчивое финансирование ВОЗ 

Выступая на открытии 73-й сессии Генассамблеи здравоохранения глава правительства ФРГ подчеркнула, что в мировом масштабе предстоит ещё много сделать для усовершенствования механизмов предотвращения заболеваний и системы здравоохранения.

Меркель отметила, что ВОЗ является глобальным институтом, «к которому тянутся все ниточки». В связи с этим необходимо постоянно искать пути улучшения рабочих процессов в организации.

Это подразумевает также заботу об устойчивой системе финансирования, — цитирует канцлера РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва выступает против расследования в отношении ВОЗ в связи с работой во время пандемии и ликвидации организации. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, альтернативы данной структуре в мире пока нет.