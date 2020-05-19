В Израиле отменил маски в школах и на улицах

Глава министерства здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил обязательное ношение масок на улицах и в школах из-за экстремальной жары. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, надо серьезно относится к мерам защиты от коронавирусной инфекции, одна жара может быть также опасна.
"На основе рекомендаций специалистов я поручил генеральному директору минздрава подписать разрешение на нахождение без масок в школьных классах и в общественных местах", — сообщил Эдельштейн.
Так, теперь позволяется без масок находиться на улицах и на территориях школ, а также в помещениях без кондиционеров. Указ действует до 26 мая.
В последние дни в большинство районах Израиля температура воздуха превышает 40°C.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.