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Трамп объяснил поставки аппаратов ИВЛ гуманизмом, а не расчётом 

News.ru и ещё 71 42 минуты назад
Трамп объяснил поставки аппаратов ИВЛ
Фото: globallookpress.com
Соединённые Штаты безвозмездно поставляют другим странам аппараты искусственной вентиляции лёгких ради спасения человеческих жизней, заявил президент Дональд Трамп.
Американский лидер на пресс-конференции в Белом доме ответил, намерен ли использовать поставки для укрепления отношений и снижения влияния Китая в различных уголках мира.
Нет, я не стремлюсь использовать это дипломатически. Я делаю это для спасения жизней, — цитирует американского президента ТАСС.
Как писал NEWS.ru, США согласились передать России 200 аппаратов ИВЛ.
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В мире , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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