Трамп объяснил поставки аппаратов ИВЛ

Американский лидер на пресс-конференции в Белом доме ответил, намерен ли использовать поставки для укрепления отношений и снижения влияния Китая в различных уголках мира.

Нет, я не стремлюсь использовать это дипломатически. Я делаю это для спасения жизней, — цитирует американского президента ТАСС.

Как писал NEWS.ru, США согласились передать России 200 аппаратов ИВЛ.