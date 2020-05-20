Трамп объяснил поставки аппаратов ИВЛ

Соединённые Штаты безвозмездно поставляют другим странам аппараты искусственной вентиляции лёгких ради спасения человеческих жизней, заявил президент Дональд Трамп.
Американский лидер на пресс-конференции в Белом доме ответил, намерен ли использовать поставки для укрепления отношений и снижения влияния Китая в различных уголках мира.
Нет, я не стремлюсь использовать это дипломатически. Я делаю это для спасения жизней, — цитирует американского президента ТАСС.
Как писал NEWS.ru, США согласились передать России 200 аппаратов ИВЛ.