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Тбилиси упрекнул Запад за вмешательство во внутренние дела Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грузия обрушилась на Запад
Фото: ТАСС
В правящей «Грузинской мечте» заявили, что безосновательные и безапелляционные упреки Запада в адрес грузинских властей стимулируют пророссийские настроения в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламентского комитета по экономической политике Роман Какулия отметил, что, с одной стороны, Запад тратит деньги против российской пропаганды, а с другой, определенными шагами стимулирует пророссийскую ориентацию в Грузии.
«Мы видим достаточно неприемлемое вмешательство во внутренние дела Грузии со стороны ряда стран и ряда политиков», — заявил он.
Так Роман Какулия прокомментировал письмо четырех сенаторов и конгрессменов к госсекретарю США Майклу Помпео и секретарю казначейства США Стивену Мнучину с обеспокоенностью по поводу якобы ухудшению государственного правления в Грузии и ущемления американского бизнеса. Речь о компаниях Frontera Resources и Conti Group.
По словам депутата, в частности, Frontera «всегда создавала непонятные иллюзии» в Грузии.
Он сказал, что проблемой взаимоотношений этой компании с Грузией сейчас «политически манипулируют».
Так часто происходит и в других случаях, что вызывает непонимание грузинского населения, заявил глава парламентского комитета.
Frontera в Стокгольмском арбитраже ведет коммерческое разбирательство с Грузинской международной корпорацией нефти и газа. В конце прошлого года американская компания, которая еще три года назад сообщила, что обнаружила в Грузии запасы газа на 5 трлн кубометров, под Новый год массово увольняла местных сотрудников. Что касается Conti Group, сорвалось участие этой компании в строительстве порта в Анаклиа, которое сейчас заморожено. Должен быть объявлен новый тендер.
Американские политики, регулярно критикующие Грузии, нередко являются лоббистами тех или иных компаний.
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Комментарии 1
В мире , Майкл Помпео , Стивен Мнучин , Казначейство США , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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