Грузия обрушилась на Запад

В правящей «Грузинской мечте» заявили, что безосновательные и безапелляционные упреки Запада в адрес грузинских властей стимулируют пророссийские настроения в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Председатель парламентского комитета по экономической политике Роман Какулия отметил, что, с одной стороны, Запад тратит деньги против российской пропаганды, а с другой, определенными шагами стимулирует пророссийскую ориентацию в Грузии

«Мы видим достаточно неприемлемое вмешательство во внутренние дела Грузии со стороны ряда стран и ряда политиков», — заявил он.

Так Роман Какулия прокомментировал письмо четырех сенаторов и конгрессменов к госсекретарю США Майклу Помпео и секретарю казначейства США Стивену Мнучину с обеспокоенностью по поводу якобы ухудшению государственного правления в Грузии и ущемления американского бизнеса. Речь о компаниях Frontera Resources и Conti Group.

По словам депутата, в частности, Frontera «всегда создавала непонятные иллюзии» в Грузии.

Он сказал, что проблемой взаимоотношений этой компании с Грузией сейчас «политически манипулируют».

Так часто происходит и в других случаях, что вызывает непонимание грузинского населения, заявил глава парламентского комитета.

Frontera в Стокгольмском арбитраже ведет коммерческое разбирательство с Грузинской международной корпорацией нефти и газа. В конце прошлого года американская компания, которая еще три года назад сообщила, что обнаружила в Грузии запасы газа на 5 трлн кубометров, под Новый год массово увольняла местных сотрудников. Что касается Conti Group, сорвалось участие этой компании в строительстве порта в Анаклиа, которое сейчас заморожено. Должен быть объявлен новый тендер.

Американские политики, регулярно критикующие Грузии, нередко являются лоббистами тех или иных компаний.