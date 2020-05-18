Китай решил «заплатить» за коронавирус 

Китай начнет выплаты пострадавшим от коронавируса странамПредседатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит два миллиарда долларов странам, наиболее пострадавшим от нового коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.
О выплатах глава КНР рассказал на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По словам Си Цзиньпина, деньги на экономическое и социальное развитие пострадавшим государствам будут выделены в ближайшие два года. В первую очередь средства получат развивающиеся страны.
Как писал «Рамблер», ранее американские штаты Миссисипи и Миссури подали иск против Китая, обвинив в страну в сокрытии информации о коронавирусе.
Представители штатов заявили о множестве пострадавших жителей — заболевших, умерших и потерявших работу — и потребовали от Китая возмещения ущерба.