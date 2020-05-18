Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай решил «заплатить» за коронавирус 

Мария Иванова и ещё 18 34 минуты назад
Китай начнет выплаты пострадавшим от коронавируса странамПредседатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит два миллиарда долларов странам, наиболее пострадавшим от нового коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.
О выплатах глава КНР рассказал на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По словам Си Цзиньпина, деньги на экономическое и социальное развитие пострадавшим государствам будут выделены в ближайшие два года. В первую очередь средства получат развивающиеся страны.
Как писал «Рамблер», ранее американские штаты Миссисипи и Миссури подали иск против Китая, обвинив в страну в сокрытии информации о коронавирусе.
Представители штатов заявили о множестве пострадавших жителей — заболевших, умерших и потерявших работу — и потребовали от Китая возмещения ущерба.
В мире , Азия , Видео , Си Цзиньпин , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на…
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на…
За сутки в России скончались два «вора в законе»
За сутки в России скончались два «вора в законе»
В Московской области задержали серийного убийцу
В Московской области задержали серийного убийцу
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
00:16
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
Происшествия
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
00:53
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение