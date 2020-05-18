Китай решил «заплатить» за коронавирус 

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Китай начнет выплаты пострадавшим от коронавируса странамПредседатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит два миллиарда долларов странам, наиболее пострадавшим от нового коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.

О выплатах глава КНР рассказал на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По словам Си Цзиньпина, деньги на экономическое и социальное развитие пострадавшим государствам будут выделены в ближайшие два года. В первую очередь средства получат развивающиеся страны.

Как писал «Рамблер», ранее американские штаты Миссисипи и Миссури подали иск против Китая, обвинив в страну в сокрытии информации о коронавирусе.

Представители штатов заявили о множестве пострадавших жителей — заболевших, умерших и потерявших работу — и потребовали от Китая возмещения ущерба.