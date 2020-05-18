Предсказана российская атака на Украину 

Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения подписывал не он и не его команда и отметил, что в них следует изменить «некоторые вещи». Он также подчеркнул, что передача госграницы под контроль Киева только после выборов в Донбассе, — «точно не позиция» нынешних властей Украины.

По его мнению, причина тупика в переговорах в том, что власти России «не собираются завершать войну и договариваться о чем-либо с Зеленским» и им «нужен не Донбасс, а вся Украина».

Журналист подчеркнул, что Козак и Грызлов «демонстрируют неконструктивность украинской стороны», чтобы доказать: «завершить войну и добиться стабильности в стране можно только путем установления над Украиной совместного протектората Кремля и Запада».

Однако политолог выразил надежду, что западные страны «не клюнут на эту наживку», так как для Украины «союз популистов и пророссийских сил будет означать тотальную дестабилизацию и гражданскую войну».