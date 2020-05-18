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Предсказана российская атака на Украину 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
Предсказана российская атака на Украину
Фото: ТАСС
Зашедшие в тупик переговоры по Донбассу — стратегия России, которая не хочет договариваться о чем-либо с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в статье для Еспресо выразил украинский журналист и политолог Виталий Портников.
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения подписывал не он и не его команда и отметил, что в них следует изменить «некоторые вещи». Он также подчеркнул, что передача госграницы под контроль Киева только после выборов в Донбассе, — «точно не позиция» нынешних властей Украины.
При этом Виталий Портников высказал мнение, что заявление представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова о том, что украинские власти встают на «опасный путь своих предшественников» и становятся «слугами войны», а также переговоры заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине, — это «подготовка к решительной атаке на Украину».
По его мнению, причина тупика в переговорах в том, что власти России «не собираются завершать войну и договариваться о чем-либо с Зеленским» и им «нужен не Донбасс, а вся Украина».
Журналист подчеркнул, что Козак и Грызлов «демонстрируют неконструктивность украинской стороны», чтобы доказать: «завершить войну и добиться стабильности в стране можно только путем установления над Украиной совместного протектората Кремля и Запада».
Однако политолог выразил надежду, что западные страны «не клюнут на эту наживку», так как для Украины «союз популистов и пророссийских сил будет означать тотальную дестабилизацию и гражданскую войну».
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Виталий Портников , Борис Грызлов , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ
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