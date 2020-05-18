«Просто тошнит»: почему в Италии отложили футбол

Групповые тренировки в чемпионате Италии отложены. Сложности с возвращением футболистов на клубные базы связаны с тем, что власти не смогли утвердить медицинский протокол, согласно которому в случае заражения одного игрока вся команда отправляется на длительный карантин. Против таких драконовских мер выступили большинство клубов Серии А.

Ситуация с коронавирусом на Аппеннинском полуострове улучшается с каждым днем: уже с 25-го числа в Италии заработают тренажерные залы, бассейны и другие спортивные центры, тогда как с 15 июня откроются театры и кинотеатры. Вдобавок ко всему, с 4 июня будет разрешено перемещение граждан по стране и выезд за рубеж.

Вот только чемпионат Италии от этого ближе к футболистам и фанатам не становится. Как проинформировал Football Italia, министр спорта страны Винченцо Спадафора отложил допуск клубов Серии А к командным тренировкам на фоне дискуссий о медицинском протоколе.

Что интересно, командные занятия должны были возобновиться уже в понедельник, 18 мая. Вот как изначально Спадафора высказывался о скором возвращении национального первенства.

«Не хочу оттягивать возобновление сезона и скажу «посмотрим», потому что нужны жесткие и определенные протоколы, чтобы защитить спортсменов. Федерация футбола Италии прошлым вечером представила протокол, но научный комитет посчитал его недостаточно надежным, так что нужны доработки. Только когда протокол будет утвержден, мы сможем решать, возобновлять сезон или нет… Безусловно, на нас оказывается сильное давление. Мы понимаем, что футбол заслуживает уважения и поддержки, потому что это один из важных экономических ресурсов в стране», — цитировал чиновника портал Rai.

Однако в итоге дело уперлось в медицинский протокол, который так рьяно критиковался большим количеством итальянских клубов. Ведь, согласно противоречивому документу, если хоть один спортсмен какой-либо команды заболеет COVID-19 после возобновления групповых тренировок, на 15-дневный карантин должны будут отправиться все футболисты клуба.

Естественно, многие представители коллективов Серии А высказались против подобных нововведений: по их мнению, команды не могут себе позволить при каждом подобном случае полностью закрываться на самоизоляцию. Доигрывать сезон в таких условиях попросту невозможно.

Как написали в Corriere della Sera, от возобновления командных тренировок при подобном медицинском протоколе отказались гранды «Милан», «Интер», «Наполи» и «Рома», а также такие команды, как «Торино», «Верона», «Брешия», «Дженоа» и «Сампдория».

Клубы чемпионата Италии хотят пойти по пути немецкой Бундеслиги, возобновившейся в прошедшие выходные: там в случае заражения игрока отправляют на карантин, тогда как остальные футболисты клуба просто проходят тесты и после объявления результата сразу возвращаются на базу.

Крайне категорично относительно происходящего высказался экс-наставник сборной Италии Марчелло Липпи , который абсолютно не понимает сложностей с возобновлением многострадального сезона-2019/20.

«От нынешней ситуации меня просто тошнит. Это бесит! Каждый день мы слышим, что должны быть все заодно, однако потом каждый делает, что хочет, включая ученых и политиков. Сейчас 2020 год, мы можем послать зон

ту. Насчет футбола сейчас много демагогии, это огромная индустрия, и к нему нужно относиться именно так», — негодует чемпион мира — 2006.

Стоит отметить, что до вынужденной паузы в итальянском чемпионате (10 марта он стал первым из крупнейших чемпионатов Европы, приостановленным из-за пандемии коронавируса) команды успели сыграть по 25 и 26 встреч. В турнирной таблице Серии А лидирует действующий чемпион «Ювентус» (63 очка), вторым идет «Лацио» (62), а третьим — «Интер» (54).

С наибольшей вероятностью сезон в стране будет возобновлен кубковыми матчами: в первом поединке сыграют «Ювентус» и «Милан», а затем — «Наполи» и «Интер». По задумке организаторов, благодаря этим поединкам у других итальянских команд будет больше времени на подготовку к продолжению национального первенства.

Как отметил в одном из недавних интервью президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, сезон в Серии А может возобновиться 13 июня и завершиться в формате плей-офф.