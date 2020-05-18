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В Бельгии открываются музеи и зоопарки 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Бельгии открываются музеи и зоопарки
Фото: Reuters
Бельгия с 18 мая открывает ряд объектов туристической инфраструктуры — музеи, исторические здания и зоопарки, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.
Помимо этого, с понедельника в стране могут возобновить деятельность строго по предварительной записи парикмахерские и салоны красоты, а также небольшие рынки. Бельгийцам позволят коллективные занятия спортом (не более 20 человек), свадьбы и похороны.
Начало третьей фазы возврата к привычной жизни запланировано на 8 июня, ее меры и детали будут утверждены позднее, исходя из эпидемиологической обстановки.
При этом границы страны пока остаются закрытыми. Сейчас рассматривается план по допуску бельгийцев к путешествиям за рубеж, причем на первоначальном этапе речь идет только о соседних регионах — Нидерландах и немецкой земле Северная Рейн-Вестфалия.
Министр внутренних дел Питер де Крем обещал, что решение будет принято на этой неделе.
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