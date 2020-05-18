Назван срок вынесения приговоров по делу о крушении МН17 

Процесс по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 будет продолжаться несколько лет. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в интервью изданию «Радио Свобода».
Как писал «Рамблер», выполнявший рейс МН17 самолет был сбит над Донбассом в 2014 году. Почти 300 человек, находившихся на борту, погибли. В мае 2018 года в Объединенной следственной группе заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.
Евгений Енин отметил, что Киев «с огромным интересом и вниманием» отслеживает ход судебного процесса в Нидерландах.
«Мы прекрасно понимаем, что временные рамки этого процесса могут иметь несколько лет. (…) К тому же скорость не должна повредить качеству», — пояснил он.
Дипломат также высказал мнение, что «приговоры следует подождать».