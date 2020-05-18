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Украина заявила о намерении победить Россию 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Россия должна быть привлечена к ответственности «за все нарушения международного права». Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «РБК-Украина».
Руководитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что хотел бы, чтобы имена юридических советников «были вписаны золотыми буквами в историю международного права» за победу в судах над «большим государством, постоянным членом Совбеза ООН».
«Мы вовремя подадим сильный меморандум по международному морскому трибуналу. То есть «пожар идет по плану», мы будем работать планово, четко, жестко и с неизменной целью привлечения к юридической ответственности», — заверил он.
Дипломат также отметил, что Россия «трепетно относится ко всем юридическим фиксациям и процессам».
«Потому что понимают, что политика — это политика, это борьба нарративов. Но если ты «попадаешь» уже юридически, то придется расплачиваться. На годы будут жесткие юридические аргументы», — заявил он.
«Рамблер» писал, что ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что Украина может подать против России несколько новых исков в международные суды. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, о чем именно будут эти иски.
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , МИД , Совбез ООН , РБК-Украина
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