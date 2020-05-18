Украина заявила о намерении победить Россию 

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что хотел бы, чтобы имена юридических советников «были вписаны золотыми буквами в историю международного права» за победу в судах над «большим государством, постоянным членом Совбеза ООН ».

«Мы вовремя подадим сильный меморандум по международному морскому трибуналу. То есть «пожар идет по плану», мы будем работать планово, четко, жестко и с неизменной целью привлечения к юридической ответственности», — заверил он.

Дипломат также отметил, что Россия «трепетно относится ко всем юридическим фиксациям и процессам».

«Потому что понимают, что политика — это политика, это борьба нарративов. Но если ты «попадаешь» уже юридически, то придется расплачиваться. На годы будут жесткие юридические аргументы», — заявил он.

«Рамблер» писал, что ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что Украина может подать против России несколько новых исков в международные суды. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, о чем именно будут эти иски.