Назван лучший президент в истории Украины 

Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости. О результатах опроса социологической группы «Рейтинг» сообщают в понедельник, 18 мая, «Українськi Новини».

Еще 14 процентов украинцев не захотели выбрать ни одного из президентов, а 10 процентов затруднились с ответом.

Респондентов также попросили оценить правление каждого лидера по шкале «упадок — застой — развитие». По мнению граждан, при Кучме и Зеленском преобладало развитие. Мнения о времени Кравчука разделились примерно поровну. Президентство Порошенко и Януковича респонденты оценили как упадок, правление Ющенко — как застой.