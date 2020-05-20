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Трамп заявил об изменении отношения к Китаю 

News.ru и ещё 27 51 минуту назад
Трамп заявил об изменении отношения к Китаю
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к торговому соглашению с Китаем меняется не в лучшую сторону. Пересмотреть отношение к сделке его вынудила пандемия коронавируса.
Американскому лидеру не нравится, как власти КНР решали проблему с заболеванием.
Сейчас я отношусь к этому не так, как это было три месяца назад, — цитирует Трампа New York Times.
Президент США назвал соглашение с Китаем «одним из крупнейших в истории», тем более, что КНР покупает большое количество американских товаров.
Посмотрим, что будет дальше, — резюмировал глава государства на пресс-конференции в Белом доме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что между США и Китаем может возникнуть новый виток торговой войны. Косвенные свидетельства этому нашло китайское издание, ориентированное на англоязычного читателя.
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В мире , Ближний Восток , Латинская Америка , Политика , США , Законопроекты , Дональд Трамп , New York Times , Китай
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