Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: США испугались «монстра» из России 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Пока вы спали: США испугались «монстра» из России
Фото: Reuters

В США заговорили о новом «монстре» из России

Россия создает нового «морского монстра» — экраноплан А-050. Об этом заявило американское издание We Are the Mighty.
В статье отмечается, что судно на динамической воздушной подушке, которое стало развитием экспериментального «Каспийского монстра», планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Ожидается, что А-050 «Чайка-2» будет весить около 50 тонн и сможет взять на борт 100 пассажиров или не менее девяти тонн груза. При этом «Чайка» будет способна передвигаться со скоростью до 450 км/ч, пишет издание.

Минздрав дал разъяснения по выплатам за работу с больными COVID-19

Заместитель главы Минздрава России Татьяна Семенова направила письмо в региональные органы здравоохранения, в котором разъяснен порядок выплат компенсаций медикам, работающим с больными коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Согласно письму, стимулирующая выплата полагается медицинским сотрудникам стационаров, спецбригад скорой помощи, а также их водителям, работающим напрямую с больными COVID-19. При этом она будет выплачиваться единовременно и на нее не должны влиять количество смен или часов, а также занимаемая должность.
Отсчет начисления выплат начнется с 12 апреля, к ним также будут применены все действующие коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом. Список же подразделений, работа в которых дает право на получение компенсации, должен быть установлен самими больницами, отмечает издание.

Россиянам снизят размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии россиян может быть снижен в 2021 году. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» предусматривает увеличение срока выплаты с 258 до 264 месяцев (до 22 лет). На это время будет делиться вся сумма накоплений, которую могут получать россияне после выхода на пенсию. В Минтруде пояснили, что законопроект разработан на основе данных Росстата.

Кадыров потребовал уволить заявивших о нехватке масок медиков

Рамзан Кадыров на заседании правительства Чечни потребовал уволить работников ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — цитирует издание слова главы республики.
При этом Кадыров подчеркнул, что в Чечне достаточно средств защиты и лекарств, в том числе и для помощи соседним регионам.

В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за 24 часа скончались 77 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации сообщает «Интерфакс».
По данным издания, этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный 15 мая. Тогда умерли 74 человека с подтвержденным коронавирусом.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Комментарии 45
В мире , Григорий Березкин , Рамзан Кадыров , Татьяна Семенова , Росстат , Минздрав РФ , Минтруд , Интерфакс , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Видео
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
00:16
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
Происшествия
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
00:53
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
В мире
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
01:00
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение