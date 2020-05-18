Пока вы спали: США испугались «монстра» из России 

В США заговорили о новом «монстре» из России

Россия создает нового «морского монстра» — экраноплан А-050. Об этом заявило американское издание We Are the Mighty.

В статье отмечается, что судно на динамической воздушной подушке, которое стало развитием экспериментального «Каспийского монстра», планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Ожидается, что А-050 «Чайка-2» будет весить около 50 тонн и сможет взять на борт 100 пассажиров или не менее девяти тонн груза. При этом «Чайка» будет способна передвигаться со скоростью до 450 км/ч, пишет издание.

Минздрав дал разъяснения по выплатам за работу с больными COVID-19

Согласно письму, стимулирующая выплата полагается медицинским сотрудникам стационаров, спецбригад скорой помощи, а также их водителям, работающим напрямую с больными COVID-19. При этом она будет выплачиваться единовременно и на нее не должны влиять количество смен или часов, а также занимаемая должность.

Отсчет начисления выплат начнется с 12 апреля, к ним также будут применены все действующие коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом. Список же подразделений, работа в которых дает право на получение компенсации, должен быть установлен самими больницами, отмечает издание.

Россиянам снизят размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии россиян может быть снижен в 2021 году. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» предусматривает увеличение срока выплаты с 258 до 264 месяцев (до 22 лет). На это время будет делиться вся сумма накоплений, которую могут получать россияне после выхода на пенсию. В Минтруде пояснили, что законопроект разработан на основе данных Росстата

Кадыров потребовал уволить заявивших о нехватке масок медиков

Рамзан Кадыров на заседании правительства Чечни потребовал уволить работников ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — цитирует издание слова главы республики.

При этом Кадыров подчеркнул, что в Чечне достаточно средств защиты и лекарств, в том числе и для помощи соседним регионам.

В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за 24 часа скончались 77 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации сообщает «Интерфакс».

По данным издания, этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный 15 мая. Тогда умерли 74 человека с подтвержденным коронавирусом.