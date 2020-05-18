Азии предрекли мировое господство

Сложно не заметить, что пандемия коронавируса гораздо меньше затронула азиатские страны, чем Европу и США , несмотря на то, что COVID-19 впервые перекинулся на человека именно в этой части света. Азиатские фабрики либо не прекращали работы, либо уже начинают восстанавливать её в полном объёме, пока Запад всё ещё находится в режиме самоизоляции. В связи с этим ряд экспертов предрекает смещение баланса сил в пользу Азии в ближайшие годы, и речь идёт не только о Китае

Несмотря на риски второй волны эпидемии, Азия сегодня остаётся далеко позади Европы и Америки по заболеваемости и смертности от COVID-19. Так, в Южной Корее от коронавируса на данный момент умерли 260 человек, в Японии — 697, в Сингапуре — 21, на Тайване — 7, а во Вьетнаме — никого. При этом Китай, с которого началась пандемия, на сегодняшний день отчитался о 4637 смертях, и уже месяц там никто не умирал от коронавируса, хотя и были замечены локальные вспышки заболеваемости.

Ранняя реакция на эпидемию и дисциплинированность населения позволила азиатским странам быстро восстановить промышленное производство. Зависимость запада от азиатских товаров многократно усилилась, так как заводы и фабрики в Европе и США в большинстве своём прекратили работу. В результате, по сравнению с докризисными временами, китайская промышленность в марте восстановилась на 96%, в то время как европейская и американская работает только на 60% от прежних мощностей.

В конце апреля японский автопроизводитель Nidec выпустил заявление, что его заводы практически полностью возобновили производство в Китае, на Тайване, в Южной Корее, Вьетнаме и Индонезии. Сама Япония, несмотря на то, что строгость её карантинных мер заметно уступала европейским, тоже отчитывается об успехах по борьбе со вспышкой заболеваемости у себя дома.

Весьма вероятно, что пандемия ускорит смещение баланса сил в глобальной экономике с пользу Востока и в ущерб Западу, — пишет журнал The Economist.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает самыми удачными примерами борьбы с коронавирусом Вьетнам, Тайвань, а также Южную Корею. В разговоре с NEWS.ru он высказал мнение, что примеры этих стран доказывают несостоятельность обвинений в адрес Китая в занижении цифр смертности и заболеваемости. В таком случае, считает эксперт, занижать должны были бы все азиатские страны, а это крайне маловероятно.

Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ:

Это хороший повод задуматься о том, как мы меряем уровень развития, насколько реальны те показатели, которыми мы часто пользуемся. Именно в Восточной Азии находится центр мирового промышленного производства, наиболее диверсифицированные индустриальные экономики. Там удалось с началом эпидемии резко нарастить выпуск всех защитных средств, ввести в действие необходимые электронные системы, и сейчас именно страны Восточной Азии снабжают весь мир средствами индивидуальной защиты и медицинской техникой. Страны Западной Европы и Америки оказались к этому не готовы и их экономическая база реагировать на подобные кризисы не позволяет. Отсюда можно сделать вывод, что их экономический потенциал являлся своего рода «бухгалтерским пузырём», и при наступлении любого полномасштабного кризиса значительная часть его должна испариться.

Василий Кашин согласен, что нынешний кризис положит начало изменению баланса сил в мире в пользу Восточной Азии. В будущем возможны новые эпидемии, межгосударственные конфликты, и нынешний кризис показал, что азиатские государства лучше справляются с подобными ситуациями. Реальный промышленный центр планеты уже находится в этом регионе, а скоро туда переместится и экономический, считает эксперт.

Надстройка из финансовых услуг и хайтека в отрыве от промышленной базы существовать бесконечно не может, — отмечает Василий Кашин. — И эта база в США и западной Европе очень размылась за десятилетия аутсорсинга, экспорта производств и откровенной деиндустриализации.