Украина разработала план по возвращению Крыма 

Документ по поручению Кулебы подготовили эксперты политического директората МИДа. Министр назвал стратегию документом стратегического характера.

По его словам, в настоящее время он его детально изучает, после чего тот будет доработан с учетом его замечаний. После этого будут проведены консультации по документу с внешними экспертами, другими органами власти и общественностью. Кулеба назвал основным параметром стратегии то, что деоккупация Крыма — это небыстрый процесс.

«Это постоянный контроль за режимами санкционного давления, ужесточение давления там, где это возможно, и готовность государственных институтов принять Крым обратно, когда этот момент настанет, а такой момент настанет и, возможно, раньше, чем многим кажется», — добавил он.

В марте, как сообщал «Рамблер», Кулеба заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ради снятия санкций, наложенных на нее странами Запада.