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Украина разработала план по возвращению Крыма 

Артём Кульша и ещё 4 54 минуты назад
Украина разработала план по возвращению Крыма
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел (МИД) Украины разработало стратегию деоккупации Крыма. Об этом глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил «РБК-Украина».
Документ по поручению Кулебы подготовили эксперты политического директората МИДа. Министр назвал стратегию документом стратегического характера.
По его словам, в настоящее время он его детально изучает, после чего тот будет доработан с учетом его замечаний. После этого будут проведены консультации по документу с внешними экспертами, другими органами власти и общественностью. Кулеба назвал основным параметром стратегии то, что деоккупация Крыма — это небыстрый процесс.
«Это постоянный контроль за режимами санкционного давления, ужесточение давления там, где это возможно, и готовность государственных институтов принять Крым обратно, когда этот момент настанет, а такой момент настанет и, возможно, раньше, чем многим кажется», — добавил он.
В марте, как сообщал «Рамблер», Кулеба заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ради снятия санкций, наложенных на нее странами Запада.
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В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба , МИД , РБК-Украина , Республика Крым
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