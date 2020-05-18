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Экс-глава МИД Украины: Зеленский мог надавить на Путина 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Зеленский мог надавить на Путина
Фото: ИноСМИ
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию «Обозреватель» рассказал, как Владимир Зеленский мог «надавить» на президента России Владимира Путина при обсуждении ситуации в Донбассе. Политик полагает, что национальный украинский лидер не прибегнул к тактике «динамического давления», потому что перестраховался, опасаясь «коллапса безопасности государства».
Климкин подчеркнул, что Зеленскому стоило попытаться надавить на Путина на парижском саммите «в присутствии Меркель (канцлера Германии Ангелы Меркель) и Макрона (президента Франции Эмманюэля Макрона)». Для этого национальному лидеру и его команде необходимо было объявить о повышении украинского присутствия в группе, убедить партнеров в необходимости давления на Россию, втянуть «в эту игру Трампа», а также упомянуть в вышеозначенном контексте «временно перемещенных лиц, которые должны были покинуть Донбасс в результате войны».
«Все это не было сделано. Можно фантазировать, почему это так: некомпетентность, неспособность просчитать дальше, чем на 2 шага вперед», — рассуждает экс-глава МИД Украины.
При этом Климкин склонен полагать, что главные причины в другом: во-первых, в опасении, что реинтеграция на фоне существующего экономического коллапса способна подорвать основы безопасности Украины. Во-вторых, уверяет бывший министр, Зеленский понимает, что в России слишком много людей, заинтересованных в черной экономике Донбасса.
«Для России любой реальный контроль Украины над Донбассом означает завершение вообще всех претензий на зону влияния на Украине. Это для них катастрофа», — резюмировал Климкин.
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Комментарии
В мире , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД
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