Зеленский мог надавить на Путина

Климкин подчеркнул, что Зеленскому стоило попытаться надавить на Путина на парижском саммите «в присутствии Меркель (канцлера Германии Ангелы Меркель) и Макрона (президента Франции Эмманюэля Макрона)». Для этого национальному лидеру и его команде необходимо было объявить о повышении украинского присутствия в группе, убедить партнеров в необходимости давления на Россию, втянуть «в эту игру Трампа», а также упомянуть в вышеозначенном контексте «временно перемещенных лиц, которые должны были покинуть Донбасс в результате войны».

«Все это не было сделано. Можно фантазировать, почему это так: некомпетентность, неспособность просчитать дальше, чем на 2 шага вперед», — рассуждает экс-глава МИД Украины.

При этом Климкин склонен полагать, что главные причины в другом: во-первых, в опасении, что реинтеграция на фоне существующего экономического коллапса способна подорвать основы безопасности Украины. Во-вторых, уверяет бывший министр, Зеленский понимает, что в России слишком много людей, заинтересованных в черной экономике Донбасса.