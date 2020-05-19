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В Чехии число новых случаев COVID-19 за сутки резко возросло 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Чехии число новых случаев COVID-19 резко возросло
Фото: © AP Photo / Petr David Josek
Число новых заразившихся коронавирусом в Чехии в понедельник составило 111 человек, в предыдущий раз рубеж в 100 заболеваний был превышен 30 апреля, сообщила пресс-служба минздрава республики.
"Суточный рубеж в 100 и более заболеваний COVID-19 преодолен в понедельник впервые с 30 апреля. В понедельник положительный результат тестирования получен у 111 человек, днем ранее было зарегистрировано лишь 20 новых больных. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом, начиная с 1 марта, составило 8,5 тысячи человек, выздоровели 5,6 тысячи, скончались 299 человек. В настоящее время лечение проходят 2,6 тысячи человек, более 85% из них лечатся в домашних условиях", — говорится в сообщении.
По предположениям медиков, нынешний суточный всплеск заболеваний коронавирусом может быть связан с майскими праздниками, во время которых некоторая часть граждан позволила себе отступление от правил карантина.
В понедельник глава минздрава Чехии Адам Войтех заявил на пресс-конференции о том, что республика уже преодолела кризис, связанный с пандемией COVID-19. По его мнению, здравоохранение страны успешно прошло через этот период, и теперь настала пора обеспечить его финансовую стабильность на будущее, в частности, решить проблемы отдельных больниц.
В воскресенье в Чехии завершился режим чрезвычайного положения, объявленный властями 12 марта из-за COVID-19. 25 мая пройдет заключительный этап значительного смягчения карантинных мер. В частности, будет отменено постоянное ношение защитных масок на улице, но в помещениях маски будут обязательны, откроются театры, кинотеатры, гостиницы и кемпинги, рестораны смогут принимать гостей и во внутренних помещениях. В школах к старшеклассникам присоединятся учащиеся 1-5 классов. МИД республики ведет переговоры с коллегами из ряда близлежащих стран о взаимном допуске граждан без каких-либо ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , Минздрав РФ , МИД , Чехия
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