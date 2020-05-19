Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве . Об этом говорится в письме главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна в адрес редакции The New York Times.

Представитель мэрии прокомментировал ее материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от от коронавируса. По словам Хрипуна, опубликованные официальные данные по количеству смертей в Москве позволила некоторым изданиям предположить, что рост числа летальных исходов в столице связан именно с коронавирусной инфекцией, однако «цифры сами по себе не говорят о причине смерти».

Глава депздрава пояснил, что смертность в столице в апреле 2020 года составила 11 846 человек и превысила показатель апреля 2019 года на 1841 случай. При этом по сравнению с апрелем 2018 года этот рост составил лишь 985.

«Наши исследования показывают, что 639 апрельских смертей были вызваны коронавирусом», — написал Хрипун. Он подчеркнул, что московские власти уверены в точности своих данных по причинам смертности, поскольку в каждом случае делается вскрытие.

«Повышение показателей смертности вполне естественно при распространении острых респираторных заболеваний, из-за которых возникают осложнения хронических болезней», — пояснил глава столичного депздрава.

По его словам, другие страны тоже публикуют статистику, согласно которой, число смертей от COVID-19 меньше, чем общее повышение смертности.