Семеро погибли при взрыве автомобиля в Афганистане 

Боевики совершили атаку на военную базу в провинции Газни

В результате атаки погибли семеро и как минимум 40 человек ранены. После подрыва автомобиля последовала перестрелка, о чём сообщили местные жители. В лагере располагались военные из разведподразделения Национального управления безопасности (NDS). По данным Tolo News, взрыв совершил террорист-смертник, при этом ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Все погибшие — представители сил безопасности.

Как писал NEWS.ru ранее, группа неизвестных совершила 12 мая нападение на больницу в западной части столицы Афганистана. Сначала у входа в медучреждение, рассчитанное на 100 коек, прогремел взрыв, после внутрь ворвались вооружённые люди.