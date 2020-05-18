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Семеро погибли при взрыве автомобиля в Афганистане 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Семеро погибли при взрыве автомобиля в Афганистане
Фото: globallookpress.com
Боевики совершили атаку на военную базу в провинции Газни.
В результате атаки погибли семеро и как минимум 40 человек ранены. После подрыва автомобиля последовала перестрелка, о чём сообщили местные жители. В лагере располагались военные из разведподразделения Национального управления безопасности (NDS). По данным Tolo News, взрыв совершил террорист-смертник, при этом ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Все погибшие — представители сил безопасности.
Как писал NEWS.ru ранее, группа неизвестных совершила 12 мая нападение на больницу в западной части столицы Афганистана. Сначала у входа в медучреждение, рассчитанное на 100 коек, прогремел взрыв, после внутрь ворвались вооружённые люди.
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В мире , Пожары , Афганистан
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