Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео «коридора позора» в Бельгии 

Вадим Дроздов 1 час назад
Более сотни медицинских работников в Бельгии устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес. Врачи больницы Сен-Пьер вышли на улицу перед медучреждением и выстроились в "живой коридор" перед кортежем премьер-министра. В тот момент, когда автомобиль Софи Вильмес проезжал мимо, все сотрудники повернулись к нему спиной. Причиной для такой акции стало распоряжение властей о сверхурочной работе медиков в период пандемии без увеличения зароботной платы. Премьер-министр прокомментировала эту акцию, призвав медперсонал к диалогу в это непростое время. По ее словам, важно уметь «слушать и объяснять, когда что-то идет не так».
В мире , Видео , Бельгия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали граффити с Сергеем Бодровым
Вандалы изуродовали граффити с Сергеем Бодровым
Эстония ввела запрет против России
Эстония ввела запрет против России
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
Видео
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
00:53
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
В мире
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
01:00
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение