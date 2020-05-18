Более сотни медицинских работников в Бельгии устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес. Врачи больницы Сен-Пьер вышли на улицу перед медучреждением и выстроились в "живой коридор" перед кортежем премьер-министра. В тот момент, когда автомобиль Софи Вильмес проезжал мимо, все сотрудники повернулись к нему спиной. Причиной для такой акции стало распоряжение властей о сверхурочной работе медиков в период пандемии без увеличения зароботной платы. Премьер-министр прокомментировала эту акцию, призвав медперсонал к диалогу в это непростое время. По ее словам, важно уметь «слушать и объяснять, когда что-то идет не так».
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
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