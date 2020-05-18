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МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Миссию ЕС осудили за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Министерство иностранных дел Ирака осудило миссию ЕС в стране за поднятый ею флаг ЛГБТ в Багдаде, призвав дипломатов уважать традиции и законы страны.
В воскресенье местные СМИ перепечатали из Twitter миссии ЕС в Ираке фотографию поднятого дипломатами в Багдаде радужного флага ЛГБТ. В сопровождающем фотографию тексте говорилось, что акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией и организована совместно с посольствами Канады и Великобритании в Ираке. Сейчас в соцсетях миссии ЕС это сообщение недоступно.
"МИД Ирака осуждает действия миссии ЕС и других действующих в Ираке дипмиссий, поднявших над своим зданием флаг ЛГБТ, так как это затрагивает высокие этические принципы и ценности, уважаемые всеми аврамическими религиями (исламом, христианством и иудазмом — ред.)", — говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.
МИД заявил, что данные действия также являются провокацией против религиозных чувств иракцев.
"В этой связи напоминаем всем дипмиссиям в Ираке об обязанности придерживаться законов страны, соблюдать дипломатический этикет и принципы, принятые в иракском обществе", — говорится в заявлении.
Иракское законодательство не предусматривает наказаний за однополую связь, при этом внебрачные связи находятся вне закона.
Идею об учреждении 17 мая Международного дня борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia) подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн.
В этот день 17 мая 1990 года Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила пересмотр международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой сама по себе сексуальная ориентация (гетеросексуальная, бисексуальная или гомосексуальная) перестала считаться заболеванием.
Международный день борьбы с гомофобией официально отмечается с 2003 года.
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В мире , Ближний Восток , ЕС , ВОЗ , Ирак , Канада , Великобритания
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