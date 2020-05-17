Популярный метод защиты от COVID-19 признали вредным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ. Более того, это может вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов.

Если необходимо продезинфицировать какие-либо поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, пропитанной специальными средствами. Перед этим необходимо щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений, напомнили в организации.

ВОЗ также не советует распылять дезинфицирующие вещества на улицах, так как из-за контакта с грязью они перестают действовать.