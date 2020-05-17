Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай и США раскритиковали призыв ЕС к независимому расследованию происхождения коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Китай и США объединились против Европы
Фото: Reuters
Более 60 стран призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса, однако инициатива ЕС и Австралии вызвала критику одновременно со стороны Китая и США.
К призыву Австралии и ЕС присоединились в общей сложности 62 страны, в том числе Россия, Великобритания, Япония, Южная Корея и т.д. Предложение появилось накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается в понедельник, сообщает Deutsche Welle.
Пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон заявила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса, при этом нужна поддержка «всех основных игроков», в том числе Китая.
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
Однако пока Китай и США пока не поддержали идею: Пекин обвинил Австралию в политической атаке на КНР, хотя в инициативе не упоминается ни Китай, ни город Ухань.
Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, в которой должен содержаться призыв к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.
В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса, он также допустил разрыв отношений с КНР.
Между тем, в воскресенье главный эпидемиолог Китая заявил, что власти Уханя скрывали масштабы эпидемии.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Нетаньяху представил новое правительство Израиля Нетаньяху представил новое правительство Израиля Франция осудила решение Италии открыть границы Франция осудила решение Италии открыть границы В «Слуге народа» заявили об изменении стратегии Украины по Донбассу В «Слуге народа» заявили об изменении стратегии Украины по Донбассу
Комментарии 36
В мире , Дональд Трамп , ЕС , Совет Европы , Deutsche Welle , Австралия , Китай , Южная Корея , США , Великобритания , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизвестный привез к могиле Началовой тысячу роз
Неизвестный привез к могиле Началовой тысячу роз
Убийство москвички попытались скрыть поджогом
Убийство москвички попытались скрыть поджогом
«Безумие»: В РФ отреагировали на новое решение Украины
«Безумие»: В РФ отреагировали на новое решение Украины
«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве
«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение