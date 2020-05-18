В Греции для публики откроют Акрополь 

Афинский Акрополь утром 18 мая откроют для посещения желающими, как и все археологические памятники в Греции , остававшиеся закрытыми на протяжении двух месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в греческом Министерстве культуры и спорта.

В ведомстве отметили, что этот шаг является первым в постепенном снятии карантинных ограничений. Музеи страны в соответствии с планом правительства останутся закрытыми до 15 июня, передаёт France Presse.

Агентство отмечает, что Акрополь в Афинах является самым посещаемым памятником в Греции. В 2019 году на скалистом холме побывали 2,9 млн туристов — на 14,2% больше, чем в 2018 году.

В Греции в рамках ослабления введённых из-за пандемии карантинных мер открылись 515 пляжей. Вход на них жёстко контролируется — максимальное количество купающихся и загорающих должно составлять не более 40 человек на 1000 кв. метров, писал NEWS.ru.