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В Греции для публики откроют Акрополь 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
В Греции для публики откроют Акрополь
Фото: globallookpress.com
Афинский Акрополь утром 18 мая откроют для посещения желающими, как и все археологические памятники в Греции, остававшиеся закрытыми на протяжении двух месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в греческом Министерстве культуры и спорта.
В ведомстве отметили, что этот шаг является первым в постепенном снятии карантинных ограничений. Музеи страны в соответствии с планом правительства останутся закрытыми до 15 июня, передаёт France Presse.
Агентство отмечает, что Акрополь в Афинах является самым посещаемым памятником в Греции. В 2019 году на скалистом холме побывали 2,9 млн туристов — на 14,2% больше, чем в 2018 году.
В Греции в рамках ослабления введённых из-за пандемии карантинных мер открылись 515 пляжей. Вход на них жёстко контролируется — максимальное количество купающихся и загорающих должно составлять не более 40 человек на 1000 кв. метров, писал NEWS.ru.
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В мире , France-Presse , Греция
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