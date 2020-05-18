Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
Премьер Бельгии отреагировала на «коридор позора»
Фото: RTBF
Премьер-министр Бельгии Софи Уилмес прокомментировала протестную акцию, которую устроили сотрудники больницы Сен-Пьер, повернувшись к ней спинами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал RTL.
Уилмес отметила, что провела беседу с медиками и призвала их к диалогу. По ее словам, важно уметь «слушать и объяснять, когда что-то идет не так».
Премьер добавила, что врачи оказались в трудном положении еще до кризиса, однако ситуация ухудшилась после начала пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что врачи устроили «коридор позора» Софи Уилмес. Всего в протестной акции приняли участие больше ста врачей и медсестер. Медицинский персонал выстроился по обе стороны дороги, и когда кортеж Уилмес проезжал мимо них, поочередно отвернулись от автомобилей. Таким образом медики пытались выразить свое недовольство отсутствием повышенных зарплат и премий за последние два месяца работы во время пандемии коронавируса.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Последние новости
В России остановился рост распространения коронавируса В России остановился рост распространения коронавируса Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Смоделирован пик заражения коронавирусом в России Смоделирован пик заражения коронавирусом в России
Комментарии
В мире , Бельгия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выкручивание тела»: звезда «Кухни» переболела COVID-19
«Выкручивание тела»: звезда «Кухни» переболела COVID-19
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
Леру Кудрявцеву уволили с НТВ?
Леру Кудрявцеву уволили с НТВ?
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение