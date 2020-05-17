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У Михаила Саакашвили подозревают коронавирус 

Экспресс газета и ещё 1 30 минут назад
У Саакашвили заподозрили коронавирус
Фото: Reuters
У 52-летнего грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили подозревают коронавирус. Об этом информирует газета «Московский комсомолец», ссылаясь на Telegram-канал «Темный рыцарь».
«Саакашвили заболел коронавирусом», — сообщает канал, не раскрывая, однако, источник данной информации.
Приближенные Михаила Николаевича, однако, опровергают сданные ведения. «В анонимных Телеграм-каналах разгоняют фейк о том, что Михаил Саакашвили заболел коронавирусом. Наш источник в окружении политика эту информацию решительно опровергает. Не верьте анонимным вбросам!» — заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко. В том же смысле высказалась и пресс-секретарь главы исполнительного комитета Нацреформ Дарья Чиж.
«Саакашвили здоров! Отдыха не будет», — заявила женщина.
Другие комментаторы, однако, подобным опровержениям не поверили. Некоторые убеждены, что Саакашвили должен сам появиться перед публикой и тем самым доказать, что он здоров.
«Зачем «Тёмному рыцарю» врать? Он набрал большую аудиторию подписчиков и не станет их терять из-за какого-то Саакашвили! Если он на самом деле здоров, пусть даст в понедельник пресс-конференцию», — считает киевский журналист Иван Росада.
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Комментарии 5
В мире , Дарья Чиж , Сергей Лещенко , Михаил Саакашвили , Московский комсомолец
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