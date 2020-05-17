У Саакашвили заподозрили коронавирус

У 52-летнего грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили подозревают коронавирус. Об этом информирует газета «Московский комсомолец», ссылаясь на Telegram-канал «Темный рыцарь».

«Саакашвили заболел коронавирусом», — сообщает канал, не раскрывая, однако, источник данной информации.

Приближенные Михаила Николаевича, однако, опровергают сданные ведения. «В анонимных Телеграм-каналах разгоняют фейк о том, что Михаил Саакашвили заболел коронавирусом. Наш источник в окружении политика эту информацию решительно опровергает. Не верьте анонимным вбросам!» — заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко . В том же смысле высказалась и пресс-секретарь главы исполнительного комитета Нацреформ Дарья Чиж

«Саакашвили здоров! Отдыха не будет», — заявила женщина.

Другие комментаторы, однако, подобным опровержениям не поверили. Некоторые убеждены, что Саакашвили должен сам появиться перед публикой и тем самым доказать, что он здоров.