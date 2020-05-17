Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае раскрыли правду о коронавирусе 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Известный вирусолог, медицинский советник правительства КНР Чжун Наньшань подтвердил, что в Ухане действительно скрывали информацию о пациентах c COVID-19. Однако утайка данных, по его словам, происходила только в самом начале пандемии, сообщает CNN.
Советник сообщил уханьским властям о том, что новый вирус передается от человека к человеку в середине января. 18 января Чжун посетил Ухань. По прибытии он получил много звонков от врачей и своих бывших студентов. Они предупреждали его, что ситуация намного хуже, чем официально заявляют чиновники.
«В то время местные власти не любили говорить правду. В самом начале они вовсе молчали, но затем я сказал, что, вероятно, у нас заражается большее число людей», — сказал вирусолог.
Чжун отметил, что у него появились подозрения, когда количество случаев официально зарегистрированных в Ухани (41) не менялось более 10 дней, хотя инфекция уже появилась за рубежом.
«Я не верил такой статистике и продолжал требовать реальные данные», — сказал он.
В конце концов вирусолог добился правды от местных чиновников. Они признались, что на 20 января в Ухане 198 человек болеют COVID-19, причем трое уже скончались.
После этого фальсификации прекратились. Начиная с 23 января вся информация из Уханя была правдивой, утверждает Чжун.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Ухане выявили пять случаев COVID-19 за сутки.
Комментарии 86
В мире , Видео , CNN , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
«Руководство США не ведает, что творит»
«Руководство США не ведает, что творит»
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение