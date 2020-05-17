В Китае раскрыли правду о коронавирусе 

Известный вирусолог, медицинский советник правительства КНР Чжун Наньшань подтвердил, что в Ухане действительно скрывали информацию о пациентах c COVID-19. Однако утайка данных, по его словам, происходила только в самом начале пандемии, сообщает CNN

Советник сообщил уханьским властям о том, что новый вирус передается от человека к человеку в середине января. 18 января Чжун посетил Ухань. По прибытии он получил много звонков от врачей и своих бывших студентов. Они предупреждали его, что ситуация намного хуже, чем официально заявляют чиновники.

«В то время местные власти не любили говорить правду. В самом начале они вовсе молчали, но затем я сказал, что, вероятно, у нас заражается большее число людей», — сказал вирусолог.

Чжун отметил, что у него появились подозрения, когда количество случаев официально зарегистрированных в Ухани (41) не менялось более 10 дней, хотя инфекция уже появилась за рубежом.

«Я не верил такой статистике и продолжал требовать реальные данные», — сказал он.

В конце концов вирусолог добился правды от местных чиновников. Они признались, что на 20 января в Ухане 198 человек болеют COVID-19, причем трое уже скончались.

После этого фальсификации прекратились. Начиная с 23 января вся информация из Уханя была правдивой, утверждает Чжун.