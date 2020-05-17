Потери и кризис: как Израиль получил правительство

Израиль выходит из затяжного политического кризиса, из-за которого страна полтора года жила без правительства. Соглашение оппонентов — «Ликуда» и «Кахоль-Лавана» — позволило сформировать кабмин, который будет широким по составу и поделенным между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем. Однако такая конфигурация власти вряд ли принесет Израилю консенсус.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 мая официально представил кнессету членов нового правительства. Правда, оппозиционные депутаты в течение процедуры буквально осыпали его критическими возгласами, что говорит о том, что долгожданное правительство единства, собранное на основе соглашения между партией «Ликуд» самого Нетаньяху и блоком «Кахоль-Лаван» Бени Ганца, так, кажется, и не принесло консенсуса в политическую жизнь страны.

Израиль живет в условиях глубокого политического кризиса уже на протяжении полутора лет. За это время здесь трижды пытались избрать парламент, однако результаты не приносили консолидации политических сил, из-за чего правительство так и не было создано. Последние выборы, прошедшие в марте 2020 года, можно назвать самыми удачными для Нетаньяху, однако и этих голосов ему не хватило, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Именно поэтому действующий премьер пошел на сделку со своими оппонентами — левоцентристским блоком «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.

По условиям соглашения, должность премьер-министра будет подвергнута ротации в середине срока полномочий правительства. Именно с этого Нетаньяху начал представление кабинета министров. Он напомнил, что будет занимать кресло премьера до 17 ноября 2021 года, после чего его сменит Ганц.

«Мы решили сформировать правительство единства и избежать четвертых выборов, которые вызвали бы разногласия и обошлись бы в 2 млрд шекелей (около $565 млн — «Газета.Ru»). Общество хотело правительства единства и получит его», — заявил израильский политик.

Однако к новому правительству, которое еще даже не приступило к работе, есть претензии со стороны оппозиции. Если отбросить в сторону целую череду уступок, на которые пришлось пойти противникам, главные вопросы возникают к численному составу нового правительства. Кабмин теперь будет существенно шире, чем предыдущие: всего назначается 36 министров и 16 заместителей. И все это в тот момент, когда уровень безработицы в стране достигает 25% из-за экономических последствий, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Но Нетаньяху считает, что стоимость нового правительства будет для Израиля ниже, чем проведение внеочередных выборов, которые могли быть уже четвертыми по счету за полтора года.

С одной стороны, экономический аспект здесь, действительно, справедливый. Новые выборы потребовали бы очередных затрат из бюджета страны, что в условиях преодоления последствий кризиса, вызванного ограничениями из-за коронавируса, стало бы серьезной нагрузкой на страну.

С другой стороны, Нетаньяху достаточно долго добивался такого баланса сил, который позволил бы ему сохранить свои позиции в правительстве, поскольку ему предъявлены обвинения в мошенничестве и превышении полномочий.

По сути, Нетаньяху может сохранить неприкосновенность только в том случае, если он останется премьером.

Другим важным элементом сделки стала новая должность в составе правительства — вице-премьера. И здесь тоже открылось достаточно широкое пространство для критики. Даже после того, как в ноябре 2021 года Нетаньяху сложит с себя полномочия премьера, он сможет остаться у власти, но, что самое главное, пишет The Washington Post, вице-премьер будет пользоваться всеми атрибутами премьер-министра — резиденцией и возможностью не уходить в отставку, даже если ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Кроме того, в Израиле высказываются и опасения относительно того, исполнит ли Нетаньяху свою часть сделки и передаст ли пост Ганцу — все же механизм для политической системы новый.

Но беспрецедентность на этом не заканчивается. Помимо ротации должности премьер-министра и расширенного состава кабмина, министерские портфели в новом правительстве поделены поровну между представителями «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», а каждый из политических лидеров будет обладать правом вето в отношении решений, принимаемых в лагере оппонентов.

Что потеряли Нетаньяху и Ганц

Условия сделки в политическом пространстве Израиля воспринимаются по меньшей мере противоречиво, что уже стоило внутрипартийной поддержки как Нетаньяху, так и Ганцу.

В «Ликуд» даже произошло небольшое «восстание»: два высокопоставленных члена политсовета партии Ави Дихтер и Цахи Ханегби в начале недели заявили, что планируют бойкотировать церемонию присяги нового правительства, потому что им не предложили министерских постов. Также есть у них вопросы и к конкретным кандидатурам на отдельные должности.

В «Кахоль-Лаван» также не все довольны таким исходом политического кризиса. Лидеру блока Бени Ганцу припомнили, что тот обещал не сотрудничать с Нетаньяху — как раз из-за предъявленных ему обвинений.

В результате в «Кахоль-Лаван» произошел раскол, а бывший партнер Ганца Яир Лапид теперь, как ожидается, возглавит израильскую оппозицию.

Он обрушился с критикой не только на лидера «сине-белых», но и на Габи Ашкенази — их вступление в правительство он расценил как отсутствие «границ нравственности» у политиков.

«Два начальника штаба армии обороны Израиля сдались мужчине с тремя серьезными уголовными обвинениями. Сегодня вы клянетесь в лояльности человеку, против которого через неделю начнется судебное разбирательство за злоупотребление доверием [избирателей], взяточничество и мошенничество. В реальном мире вы бы не позволили своим детям иметь дело с таким человеком. Но здесь, в этом здании, он премьер-министр», — заявил Лапид.

Сам Нетаняху все обвинения против себя отвергает и называет разбирательства «охотой на ведьм».

Есть у действующего премьера и еще одна проблема. Дело в том, что в коалицию «Ликуд» входит несколько небольших партий, и те, что остались, назвать горячими сторонниками Нетаньяху сложно.

А это значит, что у него — даже из той половины, которая представляет партию премьера, — остается достаточно ограниченное число министров, на которых он мог бы положиться.

Размежевание Нетаньяху с партией русскоязычных евреев «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана оформилось уже достаточно давно, поэтому на их вхождение в блок не рассчитывали ни эксперты, ни, видимо, сам Нетаньяху. Однако за пределами списка остались и бывшие союзники из партии «Ямина». Эта партия перешла в оппозицию относительно недавно, и это довольно серьезно ослабляет позиции правого блока.

Тем не менее, Нетаньяху не теряет намерений вернуть «Ямину» в свой политический ареал, и во время представления нового состава кабмина 17 мая он произнес: «Я надеюсь, что еще одна партия в нашем блоке присоединится к правительству». И в том, что здесь была отсылка именно к «Ямине», в израильском экспертном сообществе сомнений не возникает.

Отложенная аннексия

Так или иначе, заключение сделки и согласование состава правительства говорит, что политический кризис в Израиле, видимо, завершился. Теперь в стране должен нормализоваться политический процесс — а решать здесь есть что.

В частности, в ходе сегодняшнего заседания Нетаньяху обозначит руководящие принципы нового правительства, в том числе его приверженность аннексии Западного берега реки Иордан.

«Настало время применить [израильский] суверенитет к еврейским общинам в Иудее и Самарии. Это не сделает мир более далеким, это приблизит его. Эти поселения будут частью Израиля при любом сценарии», — заявил он.

Ранее с аналогичным призывом — начать подготовку к аннексии территорий Палестины на Западном берегу — выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман . Вместе с тем дипломат указал на необходимость проинформировать президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что приглашение к переговорам на условиях «сделки века», предложенной президентом США Дональдом Трампом , все еще в силе. Аббас, правда, уже достаточно четко обозначил позицию Палестины, а потому такие переговоры вряд ли состоятся.

В то же время аннексия Западного берега реки Иордан является частью предвыборной программы Нетаньяху, который еще в прошлом году обещал приступить к включению этих территорий в состав страны в случае победы «Ликуда» на выборах. Поселения в Самарии и Иудее появились после 1967 года. ООН признает эти территории оккупированными.

Тем не менее, вероятно, эти действия будут пока что отложены — ведь первым приоритетом в политической платформе правительства согласия значатся меры по преодолению пандемии коронавируса и последствий вызванного ей экономического кризиса. И это неудивительно — именно пандемия стала главным аргументом в пользу союза «Ликуда» и «Кахоль-Лавана».

А для этого вынужденным партнерам необходимо будет достичь первого важного соглашения — принятия соответствующего бюджета.