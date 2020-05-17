Украине грозит новый Майдан 

Зеленский будет свергнут, а в Киеве начнется очередной Майдан, если украинские власти решатся на выполнение Минских договоренностей. Так считает политолог Андрей Окара передает URA.RU.

«Какое-то серьезное изменение отношения Киева к Минским соглашениям предполагает то, что власть готова пойти на выборы, а потом на передачу границы [с Россией украинским властям], а не наоборот. Пойти на закрепление особого статуса Донбасса в Конституции. В украинских условиях это все может привести к очень серьезным последствиям вплоть до Майдана, свержения Зеленского и так далее», — сказал Окара.

По его мнению, Зеленский понимает это, и у него нет иного выхода, кроме как продолжать игнорировать Минские договоренности.

Ранее власти Украины не стали закреплять особый статус Донбасса в Конституции и отказались от проведения свободных выборов. Таким образом, Киев пока не выполнил Минские соглашения. В пропрезидентской парламентской партии «Слуга народа» заявили, что Украина собирается менять подход к республикам Донбасса.