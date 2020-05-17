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Украине грозит новый Майдан 

Майк Габриелян 14 минут назад
Зеленский будет свергнут, а в Киеве начнется очередной Майдан, если украинские власти решатся на выполнение Минских договоренностей. Так считает политолог Андрей Окара, передает URA.RU.
«Какое-то серьезное изменение отношения Киева к Минским соглашениям предполагает то, что власть готова пойти на выборы, а потом на передачу границы [с Россией украинским властям], а не наоборот. Пойти на закрепление особого статуса Донбасса в Конституции. В украинских условиях это все может привести к очень серьезным последствиям вплоть до Майдана, свержения Зеленского и так далее», — сказал Окара.
По его мнению, Зеленский понимает это, и у него нет иного выхода, кроме как продолжать игнорировать Минские договоренности.
Украина изменила стратегию по Донбассу
Ранее власти Украины не стали закреплять особый статус Донбасса в Конституции и отказались от проведения свободных выборов. Таким образом, Киев пока не выполнил Минские соглашения. В пропрезидентской парламентской партии «Слуга народа» заявили, что Украина собирается менять подход к республикам Донбасса.
Как сообщал «Рамблер», Киев не признает ДНР и ЛНР, но при этом хочет обложить их налогами.
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В мире , Видео , Андрей Окара , РИА Ura.ru , Киев
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