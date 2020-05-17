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Скончалась режиссёр сериала «Утреннее шоу» 

News.ru и ещё 5 47 минут назад
Умерла режиссер «Утреннего шоу»
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Режиссёр сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях, продюсер и сценарист Линн Шелтон скончалась в США. Ей было 55 лет.
Об этом 16 мая сообщили американские журналисты со ссылкой на актёра Марка Мэрона.
Линн умерла в пятницу, 15 мая, после непродолжительной болезни, — приводит слова артиста журнал The Hollywood Reporter.
Шелтон родилась в 1965 году в штате Огайо. В качестве сценариста, режиссёра, продюсера и монтажёра она успела поработать более чем над 50 картинами. В их числе сериалы «Утреннее шоу», «Новенькая», «И повсюду тлеют пожары» и фильм «Детка».
Как ранее писал NEWS.ru, известный американский актёр Фред Уиллард скончался на 81-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Уиллард впервые появился на экранах как участник комедийных шоу. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «ВАЛЛ-И», «Нервы на пределе», «Третий акт», «Американский пирог», «Свадебный переполох», а также ролям в сериалах «Друзья» и «Касл».
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Комментарии
В мире , Риз Уизерспун , Линн Шелтон , Дженнифер Энистон , Фред Уиллард , The Hollywood Reporter , США
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