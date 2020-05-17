Умерла режиссер «Утреннего шоу»

Об этом 16 мая сообщили американские журналисты со ссылкой на актёра Марка Мэрона.

Линн умерла в пятницу, 15 мая, после непродолжительной болезни, — приводит слова артиста журнал The Hollywood Reporter.

Шелтон родилась в 1965 году в штате Огайо. В качестве сценариста, режиссёра, продюсера и монтажёра она успела поработать более чем над 50 картинами. В их числе сериалы «Утреннее шоу», «Новенькая», «И повсюду тлеют пожары» и фильм «Детка».

Как ранее писал NEWS.ru, известный американский актёр Фред Уиллард скончался на 81-м году жизни в Лос-Анджелесе.

Уиллард впервые появился на экранах как участник комедийных шоу. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах «ВАЛЛ-И», «Нервы на пределе», «Третий акт», «Американский пирог», «Свадебный переполох», а также ролям в сериалах «Друзья» и «Касл».